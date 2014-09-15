عادل بزدوده که با اجرای نمایش «آهای تو دیگه کی هستی؟» در جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک حضور دارد درباره دلایل اجرای این نمایش علاوه بر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در فرهنگسرای بهاران در مناطق جنوبی شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: نباید دغدغه ما تنها مرکز شهر تهران باشد بلکه باید مناطق دیگر شهر را هم تغذیه کنیم زیرا انسان‌های شریفی در مناطق دیگر بخصوص مناطق محروم شهر تهران زندگی می‌کنند که حق دارند از هنر و تئاتر بهره‌ای داشته باشند.

این هنرمند با سابقه تئاتر و تئاتر عروسکی با تشکر از برنامه ریزی مرضیه برومند دبیر جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی به جهت ایجاد فرصتی برای اجرای آثار جشنواره در مناطق محروم شهر تهران، خطاب به هنرمندان تئاتر تأکید کرد: بیاییم با هم مرکززدایی کنیم و ببینیم از چه شکل و راهی می‌توانیم نمایش خود را در مناطق مختلف روی صحنه ببریم. من با طیب خاطر به فرهنگسرای بهاران می‌روم و نمایش خود را اجرا می‌کنم.

کارگردان نمایش «آهای تو دیگه کی هستی؟» تصریح کرد: من خوشحال می‌شوم برای بچه‌های مناطق محروم تهران نمایش اجرا کنم؛ برای بچه‌هایی که حتی پول خرید کتاب ندارند چه برسد به اینکه توانایی خرید بلیت تئاتر را داشته باشند. ما نباید تنها برای قشری خاص تئاتر اجرا کنیم. باید تئاتر در کل نقاط ایران وجود داشته باشد و تنها مختص مرکز تهران و مجموعه تئاتر شهر نباشد.

بزدوده با اشاره به اجرای عمومی «آهای تو دیگه کی هستی؟» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره احتمال اجرای این اثر در شهرهای مختلف ایران یادآور شد: در گفتگوهایی که با مدیر کانون داشتیم، برنامه‌های خیلی خوبی برای تئاتر در شهرستان‌ها در نظر داریم. همچنین برنامه ریزی‌هایی نیز برای شهر تهران داریم تا تئاتر تنها به منطقه 6 محدود نشود. باید توجه بیش از حد به مناطق دیگر تهران و ایران برای اجرای تئاتر داشته باشیم.



نمایش «آهای تو دیگه کی هستی؟» روزهای 22 و 23 شهریورماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و روزهای 27 و 28 شهریورماه نیز در فرهنگسرای بهاران در راستای برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک روی صحنه می‌رود. عکس‌ها از سایت ایران تئاتر