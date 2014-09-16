به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این دیدار قشقاوی با اشاره به سابقه 80 ساله روابط دیپلماتیک بین دو کشور و حضور فعال و موفق جامعه ایرانی مقیم این کشور، خواستار گشایش هرچه بیشتر در ارائه تسهیلات ویزایی به منظور تقویت امورتجاری و گردشگری فیمابین شد.



معاون وزیر خارجه دانمارک نیز با اشاره به سفر موفقیت آمیز دو هفته قبل وزیر خارجه این کشور به تهران خواستار تداوم رایزنی‌های کنسولی و تقویت همه جانبه روابط دو کشور شد.



در این دیدار قشقاوی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای افزانش همکاری‌های پیرامون مقابله با افراط گرایی و تروریسم، جرائم سازمان یافته و مبارزه علیه قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنین حل مشکلات پناهجویان اعلام کرد.

در این دیدار معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به ادعای تشکیل ائتلاف علیه داعش گفت: هرگونه مقابله با تروریسم بدون توجه به ریشه های پیدایش و عوامل فعلی تقویت کننده آن در منطقه، راه به جائی نخواهد برد.



وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سه سال گذشته تاکنون همواره پیامدهای مخرب تحریکات مذهبی و طایفه ای در سوریه وعراق را به برخی قدرت‌های منطقه ای و جهانی متذکر شده بود. متاسفانه امروز جهان شاهد پیدایش پدیده شوم تروریسم با انگیزه های طایفه گری در این دو کشور است که سال‌ها طوایف و مذاهب مختلف در کنار همدیگر همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه داشته‌اند.



جمهوری اسلامی ایران معتقد است که ملت آگاه و شجاع سوریه و عراق در کنار دولتهای برگزیده خود به خوبی توان حل مشکلات را دارند.



در پایان این دیدار معاون وزیر خارجه دانمارک از همتای ایرانی خود برای استمرار گفتگوهای کنسولی برای سفر به این کشور دعوت بعمل آورد که مورد پذیرش قشقاوی قرار گرفت.