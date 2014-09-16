ساناز باقری تهیه‌کننده برنامه «آوای امواج» درباره ویژگی‌های این برنامه به خبرنگار مهر گفت: «آوای امواج» با نویسندگی و اجرای مریم شیرزاد و با حضور دوبلورها و هنرمندان کشورمان و تعداد کثیری از مخاطبان جمعه 28 شهریور از ساعت 16 تا 18 در استودیو شماره 8 رادیو تهران روی آنتن می‌رود.

وی افزود: ناصر طهماسب و سعید شیخ‌زاده بازیگر و دوبلور به همراه جمعی از شنوندگان «آوای امواج»، جمعه مهمان این برنامه رادیو تهران هستند.

استاد تیپ‌سازی در دوبله در رادیو

این تهیه‌کننده تأکید کرد: طهماسب افزون بر گویندگی نقش‌های اول، در فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی زیادی به عنوان مدیر دوبلاژ و سرپرست گویندگان فعالیت داشته است. او به عنوان استاد تیپ سازی در دوبله شناخته می‌شود و می‌تواند با صدای منحصر به فردش، به جای شخصیت‌های مختلف با لحنی متفاوت صحبت کند.

قنبری ادامه داد: مهمان دیگر این برنامه سعید شیخ زاده علاوه بر بازیگری در حیطه‌های اجرا و دوبله هم فعالیت می‌کند. شیخ زاده در آثاری نظیر «افسانه جومونگ»، «پرستاران» و «ارباب جنگ» گویندگی کرد و هم اکنون نیز برای اولین بار به عنوان گوینده در شبکه رادیویی تهران در برنامه «ورزش برای همه» گویندگی می‌کند.

«آوای امواج» یک فصل پخش نمی‌شود

تهیه کننده «آوای امواج» تصریح کرد: با توجه به درپیش بودن ایام محرم و صفر و تغییراتی که در کنداکتور پخش برنامه‌های رادیو تهران از ابتدای مهرماه شاهد خواهیم بود، برنامه ما تا یک فصل پخش نمی‌شود. آخرین قسمت در فصل تابستان، جمعه 28 شهریور پخش می‌شود و فصل جدید آن نیز از دی ماه روی آنتن می‌رود.

باقری به بخش‌هایی از این برنامه اشاره کرد و توضیح داد: بیشتر بخش‌های این برنامه در قالب کمدی و طنز طراحی شده است که با اجرای مهمانان تقدیم شنوندگان می‌شود. در بخش «شهر مهربانی» درباره مناسبت‌های قدیم شهر تهران، آداب و رسوم مردم و شهر صحبت خواهد شد.

نتایج نهایی انتخاب پنج دوبلور برتر

وی در پایان اعلام کرد: در این برنامه دیالوگ فیلم‌های مطرح بازخوانی و یک شاعر به همراه آثارش معرفی و اشعارش نیز با صدای مریم شیرزاد و افشین زینوری خوانده می‌شود. نتایج نهایی انتخاب پنج دوبلور برتر به رای شنوندگان «آوای امواج» نیز اعلام خواهد شد.