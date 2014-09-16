عباس ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور هنرمندان تجسمی خراسان شمالی در بیست و یکمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان كشوركه به ميزباني اردبيل برگزار شد؛ اظهار داشت: اين جشنواره به منظور رقابت در عرصه خلاقیت‌های هنری و ارتقای سطح تخصصی هنرجویان و با هدف شناسایی، تربیت و معرفی جوانان متعهد با توجه به مؤلفه شایستگی و ارتباط هنری هنرمندان جوان کشور برگزار شد.

وی اضافه کرد: در پایان این جشنواره که در آن شماری از هنرمندان رشته های طراحی، نقاشی، تصویر‌سازی، عکاسی، کاریکاتور، پوستر، خوشنویسی، نگار‌گری و حجم‌سازی خراسان شمالی شرکت کرده بودند؛ از الياس رشيدي نسب و فائزه احمدنيا دو هنرمند انجمن هنرهاي تجسمي بجنورد در بخش كاريكاتور تقدير به عمل آمد.

ناصری افزود: بیست و یکمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان كشور همچون دوره‌های گذشته به صورت کارگاهی و در رشته‌های طراحی، نقاشی، تصویر‌سازی، عکاسی، کاریکاتور، پوستر، خوشنویسی، نگار‌گری و حجم‌سازی برگزار شد.