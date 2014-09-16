سیدعباس سجادی رییس بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی نمایشگاه «رهایی» با موضوع غزه گفت: اتفاقاتی که در نوار غزه افتاد و تصاویری که از این منطقه در رسانه‌ها منتشر شد، به گونه ای بود که دل هر آدم صاحبدلی را به درد می آورد، به همین منظور برای به نمایش گذاشتن مظلومیت مردم غزه، دست به دامان هنرمندان شدیم و با رایزنی سه هنرمند متشکل از امیرحسین بیانی، گوهر دشتی و کوروش گلناری که نمایشگاه‌گردانی این رویداد را بر عهده دارند، موضوع را مطرح کردیم که آنها استقبال کردند و موضوع برپایی این نمایشگاه را به شکل جدی دنبال کردیم.

او با بیان این که نمایشگاه «رهایی» یکی از مدرن ترین نمایشگاه های تجسمی است که تاکنون در فرهنگسرای نیاوران برپا شده است، ادامه داد: این نمایشگاه از نظر کیفی بسیار مطلوب است و موضوع آن نیز بسیار ویژه است که به سفارش فرهنگسرای نیاوران برپا شده است.

سجادی یادآور شد: در این نمایشگاه بالغ بر 80 هنرمند آثارشان را در قالب ویدئو آرت، اینستالیشن و چیدمان، تابلوهای نقاشی و عکس به نمایش گذاشته اند که مورد توجه بسیاری از هنرمندان و مخاطبان دیگر قرار گرفته است و علاقه‌مندان می‌توانند تا 21 مهرماه از این آثار ویژه دیدن کنند.

رییس بنیاد آفرینش های هنری نیاوران درباره تازه بودن آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده است، توضیح داد: در این نمایشگاه آخرین اتفاقات غزه را شاهد هستید به طور مثال یکی از این آثار ویدئوآرتی است که به آخرین اخبار این منطقه مرتبط است و جوانان اسرائیلی را به تصویر کشیده است که از روی تپه ای آتش سوزی درون غزه را تماشا می کنند و این نشان می دهد که این آثار آخرین برداشت های هنرمندان از اتفاقات غزه است که تاکنون جایی به نمایش درنیامده است.

او درباره برنامه‌های بنیاد آفرینش های هنری نیاوران درباره پرداختن به هنر انقلابی و متعهد که پیش از این با انتقاداتی از سوی منتقدان روبرو شده بود، توضیح داد: ما برای همه منتقدان خود احترام قائلیم. آنها در نهایت بزرگواری می توانند نسبت به کارهای ما آیینگی کنند و اگر شرط انصاف را در انتقاداتشان رعایت کنند قطعاً برای ما راهگشا خواهد بود.

سجادی در ادامه متذکر شد: آن چه درباره فرهنگسرای نیاوران یا معاونت هنری از سوی برخی منتقدان مطرح شده اساس درستی ندارد، ما در راستای اهداف کلان فرهنگی کشور حرکت می کنیم و به این مرزبندی ها اعتقادی نداریم چرا که معتقدیم هنر در کشور ما اساسا یعنی هنری که نسبت به انقلاب و جامعه خود متعهد است و بر همین اساس تاکنون همه نمایشگاه ها و برنامه هایی که در دوره ریاست من انجام شده، با رعایت این موضوعات بوده است.

او در خاتمه تصریح کرد: شاید برخی منتقدان اعتراضاتی را نسبت به عملکرد ما داشته باشند که ما برای آنها احترام قائلیم، اما با این حال فرهنگسرای نیاوران پاتوقی برای نگاه های خاص نیست و با اجرای برنامه های ما تا پایان سال برای همگان مشخص خواهد شد که دغدغه ما فرهنگ انقلاب و هنر متعهد است.

فریده شهسوارانی، ژینوس تقی زاده، بهنام کامرانی، شهناز زهتاب، سیمین کرامتی، شادی قدیریان، نیوشا توکلیان، حامد نوری، مهسا کریم زاده، قدرت الله عاقلی، فردین هدایت زاده، سارا روحی صفت، بهروز دارش، بهداد لاهوتی، رضا قره باغی، رعنا جوادی، جلال سپهر، مهدی مقیم نژاد و ... هنرمندانی هستند که آثارشان با موضوع غزه در نمایشگاه «رهایی» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 21 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران ادامه دارد.