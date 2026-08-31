به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبداله‌پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تصادفات درون‌شهری اظهار کرد: به‌طور میانگین روزانه حدود ۴۰۰ تصادف خسارتی و ۴۰ تصادف جرحی در سطح شهر رخ می‌دهد.

وی افزود: مصدومان این حوادث برای دریافت خدمات درمانی به مراکز اورژانس منتقل می‌شوند و آمار تصادفات درون‌شهری همچنان یکی از موضوعات مهم در حوزه ایمنی ترافیک شهری به شمار می‌رود.

کاهش ۲۰ درصدی تصادفات در تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز با اشاره به آمار پنج ماه نخست سال جاری گفت: در این مدت به‌طور میانگین هر سه روز یک نفر در تصادفات درون‌شهری تبریز جان خود را از دست داده است.

عبداله‌پور ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده که مجموع تصادفات درون‌شهری تبریز در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: با وجود این کاهش، ضرورت توجه جدی به ارتقای ایمنی ترافیک و رعایت قوانین همچنان وجود دارد و نمی‌توان نسبت به تلفات ناشی از حوادث رانندگی بی‌تفاوت بود.

کاهش تصادفات نیازمند همکاری شهروندان است

عبداله‌پور با بیان اینکه کاهش تصادفات حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت ترافیک، مهندسی معابر و رعایت قوانین است، اظهار کرد: برای دستیابی به ترافیکی ایمن‌تر، همراهی رانندگان و سایر کاربران معابر و احترام به حقوق شهروندی و فضاهای عمومی ضروری است.

وی با اشاره به نقش رفتار رانندگان در کاهش حوادث رانندگی گفت: رانندگی تنها حرکت دادن خودرو نیست، بلکه رعایت قوانین، توجه به شرایط معبر، حفظ فاصله ایمن و احترام به حقوق سایر کاربران بخشی از مهارت رانندگی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز افزود: هر راننده در قبال جان خود و دیگر کاربران معابر مسئول است و رعایت نکات ایمنی می‌تواند از بسیاری از حوادث و خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

معابر عمومی نباید مورد استفاده شخصی قرار گیرد

عبداله‌پور همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح معابر شهری گفت: برای حل مشکلات ترافیکی تبریز لازم است همه شهروندان احساس مسئولیت کنند و از معابر و فضاهای عمومی به صورت اختصاصی و شخصی استفاده نکنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده نادرست از ظرفیت معابر عمومی می‌تواند نظم ترافیکی را مختل کرده و زمینه‌ساز افزایش گره‌های ترافیکی و حتی بروز حوادث شود.

هدف؛ صفر شدن تلفات تصادفات درون‌شهری

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت ترافیک ایمن گفت: هدف نهایی مدیریت شهری باید رسیدن به روزی باشد که حتی یک نفر نیز در تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست ندهد.

عبداله‌پور افزود: تحقق این هدف نیازمند توجه همزمان به ارتقای ایمنی معابر، بهبود مدیریت ترافیک و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی است و نمی‌توان مسئولیت کاهش حوادث را تنها بر عهده یک دستگاه یا نهاد گذاشت.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین، توجه به شرایط مسیر و احترام به حقوق دیگر کاربران معابر، مهم‌ترین بخش‌هایی است که با مشارکت شهروندان می‌تواند به کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن کمک کند.