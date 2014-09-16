به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه در چند سال گذشته به دلیل کاهش بارشها نسبت به سالهای پر باران این دیار، همواره با مشکل کم آبی در بخش شرب و کشاورزی مواجه بوده اما به گفته مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنان 11 درصد از تولید محصولات دیم را به خود اختصاص داده است.

در شرایط محدودیت منابع آب کشاورزان کرمانشاهی در سالهای اخیر به سمت محصولاتی گرایش پیدا می کنندکه نیاز آبی کمتری دارند و چندان دچار تنش در شرایط محیطی نمی شوند. یکی از این محصولات که به عنوان گیاهی با دانه های روغنی شناخته می شود کلزاست.

کشت این محصول از اواخر دهه 70 در استان کرمانشاه شروع شد و رفته رفته در حال تبدیل به یکی از محصولات اصلی کشاورزی در استان کرمانشاه است.

کشاورزان استان کرمانشاه 20 درصد سطح زیر کشت خود را به کلزا اختصاص دهند

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: افزایش سطح زیر کشت کلزا یکی از سیاست های ویژه سازمان جهاد کشاورزی است.

علی اشرف منصوری ادامه داد: کشاورزان برای رسیدن به پایداری بیشتر در تولید محصولات خود و همچنین توجه به محدودیت سفره های زیر زمینی آب باید به کشت کلزا در استان کرمانشاه توجه ویژه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: امسال جهاد کشاورزی استان از همه زارعین می خواهد که حداقل 20 درصد از سطح زیر کشت خود را به این محصول با ارزش اختصاص دهند.

منصوری از شروع برخی تحقیقات در خصوص توسعه این محصول با محققین داخلی و خارجی با امضای تفاهم نامه های همکاری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه جزو 5 استان برتر کشور در تولید محصول کلزا است، گفت: بیشتر تولیدات این محصول در کرمانشاه به استان های مرکزی و شمالی کشور مثل مازندران و البرز صادر می شود و استان های همجوار مانند همدان نیز از وارد کنندگان کلزای کرمانشاه هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان ناظر در سراسر استان در ارتباط تنگاتنگ با زارعین هستند تا شیوه صحیح و علمی کشت کلزا را ترویج کنند، گفت: افزایش کیفی و کمی این محصول در آمدزا به صورت همزمان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، میزان قابل توجهی از محصول کلزا در خود استان کرمانشاه تبدیل به روغن خوراکی شده و کنجاله این محصول نیز به عنوان خوراک دام استفاده می شود.

شایان ذکر است، کنگاور، گیلان غرب، روانسر و شهرستان کرمانشاه از قطب های کشت این محصول در استان هستند.

نیمی از ترکیبات کلزا روغن خوراکی است/ برنامه ریزی برای کشت 15 هزار هکتار کلزا در کرمانشاه

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: سودآوری زراعت کلزا و نیاز کم این محصول به نهاده آب در تولید باعث شده زارعین استان کرمانشاه برای کاشت این دانه روغنی ارزشمند رغبت بیشتری داشته باشند.

علی پرویزی فر گفت: مزارع نمونه و برتری وجود داشتند که بیش از 5 تن محصول در هکتار را از کاشت کلزا برداشت کرده اند که البته میانگین تولید در حالت معمولی چیزی حدود 3 تن در هکتار است.

وی افزود: کلزا از جمله محصولاتی است که حدود نیمی از ترکیبات آن را روغن تشکیل می دهد و همین موضوع باعث سودآوری زیاد این محصول برای کشاورزان شده است.

این مسئول ادامه داد: برنامه ریزی ما برای سال زراعی جاری افزایش سطح زیر کشت کلزا به سه برابر است. اکنون چیزی حدود 5 هزار هکتار از زمین های استان زیر کشت کلزا است که در سال گذشته بالغ بر 10 هزار تن تولید داشتیم که به دنبال رسیدن به عدد 15 هزار هکتار در سال جاری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که کشت کلزا در تناوب با محصولاتی مانند گندم از خانواده غلات در افزایش بهره وری آنها موثر است و بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی کشت متناوب گندم و کلزا تولید گندم را تا 30 درصد افزایش می دهد.

کشت کلزا در کرمانشاه 100 درصد مکانیزه است

شهاب دارابی یکی از اساتید کشاورزی دانشگاه های استان کرمانشاه در این مورد به خبرنگار مهر گفت: شرایط آب و هوایی خاص استان کرمانشاه در پاییز و بهار باعث شده است که این محصول تولید مناسبی داشته باشد و اگر بارش های منظمی داشته باشیم این روند بیش از پیش بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: در صورت پشتیبانی خوب مسئولین جهاد کشاورزی از جمله تأمین تسهیلات بانکی و خرید تضمینی این محصول شاهد خواهیم بود که تولید دانه روغنی کلزا به سطح مطلوب تری نیز می رسد.

این کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون در استان کرمانشاه کشت این محصول به صورت تمام مکانیزه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدن به تنوع بیشتر کشت با افزایش سطح کشت محصولات سودمند و پرفروشی مثل کلزا در استان کرمانشاه از ضرورت هایی است که با توجه به اظهار ات مسئولین و کارشناسان، ظاهرا در دستور کار قرار گرفته است.

موضوعی که می تواند با کار کارشناسی دقیق و مناسب ضعف های زراعی در استان را بپوشاند و نقاط قوت را تا حدود بسیار زیادی ترقی ببخشد.