به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارداشت: برداشت دانه روغنی کلزا از ابتدای سال‌جاری در استان‌های خوزستان، فارس و ایلام و سپس در کرمان و هرمزگان شروع شده است، ضمن اینکه مراکز این شرکت، خرید تضمینی این محصول استراتژیک را آغاز کرده‌اند.

علی قنبری با بیان اینکه تاکنون ۱۳۰۰ تن دانه روغنی در ۵ استان خریداری شده است، افزود: امسال ۶۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت کلزا اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود ۱۰۰ هزار تن از این محصول در کشور خریداری شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: دانه روغنی کلزا در سراسر کشور کشت می‌شود و استان‌های برتر در زمینه در زمینه تولید این محصول به ترتیب گلستان، خوزستان، اردبیل و خراسان رضوی هستند که پیش بینی می‌شود نیمی از خرید تضمینی کلزا در این ۴ استان انجام شود.

وی تصریح کرد: دانه روغنی کلزا یک محصول استراتژیک و ماده اولیه تولید روغن خوراکی است که با توجه به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و ترویج بخش کشاورزی و اهمیت دانه‌های روغنی در کشور؛ نگاه ویژه‌ای به خود اتکایی تولید این محصول شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: برداشت کلزا از اولین روزهای سال‌جاری در استان‌های جنوبی و کلزا خیز شروع شده است که با گذشت زمان و رسیدن به ماه‌های گرم سال، برداشت آن سیر صعودی می‌گیرد و حدوداً تا اواسط مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید وزیر جهادکشاورزی، متولی خرید تضمینی این محصول شده و با انجام خرید تضمینی با کیفیت، عملیات خرید دانه روغنی کلزا را انجام خواهد داد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت خرید تضمینی کلزا را به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار و ۳۰۰ ریال اعلام و اضافه کرد: مراکز خرید این شرکت در استان‌ها؛ کلزای کشاورزان را تحویل می‌گیرند سپس بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل نسبت به پرداخت و واریز بهای محصولات خریداری شده اقدام می‌کند.