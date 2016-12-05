کلزاکاران گلستانی دوباره کلزا بکارند/ بذر مورد نیاز تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر اظهارداشت: طبق پیش بینی‌های هواشناسی تا اواسط دی ماه، سرمای منهای صفر درجه در استان گلستان نخواهیم داشت و کلزاکاران این استان که محصولشان دچار سرمازدگی شده می‌توانند اراضی خود را دوباره به زیر کشت کلزا ببرند.

وی با بیان این که ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از اراضی زیر کشت کلزا در استان گلستان بر اثر سرمای شدید و زود هنگام آسیب دیده است، گفت: بذر کلزا برای این سطح از اراضی سرمازده استان گلستان، تأمین شده و کشاورزان می‌توانند بذر مورد نیاز خود را از مرکز خدمات کشاورزی تهیه کنند.

مهاجر، کل سطح زیر کشت کلزا در استان گلستان را ۴۶ هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه ورود جبهه سرما از سیبری به این استان و کاهش دما به منهای ۱۵ درجه به مدت چهار روز متوالی، موجب شد کلزاهای دوبرگی دچار سرمازدگی شوند، اما برای کلزاهای چند برگی مشکلی پیش نیامد.

وی ادامه داد: کلزا نسبت به سرما مقاوم است به شرط آن که سرمای منهای صفر درجه برای کلزاهای دوبرگی نداشته باشیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بیشتر سرمازدگی در اراضی کلزای منطقه گنبد و کلاله در استان گلستان اتفاق افتاده و قسمتی از اراضی مناطق گرمسیری استان خراسان رضوی نیز کمی دچار سرمازدگی شده، اما بقیه مناطق کشت کلزا در کشور وضع خوبی دارند.

وی تاکید کرد: کلزا در تناوب با گندم و برای پایداری این محصول کشت می‌شود و کشاورزان با کشت دوباره این محصول، کیفیت اراضی خود را بالا خواهند برد.