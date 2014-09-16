به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران كه براي انجام يك ديدار رسمي دو روزه به تركمنستان سفر كرده است، از دانشكده افسري تركمنستان بازديد و از نزديك در جريان فعاليت هاي اين مركز آموزشي قرار گرفت.

سردار دهقان در جمع افسران تحت آموزش اين دانشكده، طي سخناني با تبيين سياست‌ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، بر نقش نيروهاي مسلح در حفظ ثبات و امنيت ملي و فراملي تأكيد كرد.

وزير دفاع با تشريح ويژگي هاي نيروهاي مسلح ايران، از دو عنصر پيوند با مردم و داشتن رهبري و فرماندهي حكيم و مقتدر به عنوان مؤلفه هاي اقتدار نيروهاي مسلح كشورمان ياد كرد.

وي افزود: من از كشوري آمده‌ام كه با نظام متكي بر آراي مردم كه مبتني بر خواست تاريخي آنان براي استقلال و حاكميت ديني و با وجود تهديدهاي فراوان نظير جنگ تحميلي هشت ساله سربلند و پيروز هيمنه هاي نظام سلطه را در هم شكسته است.

سردار دهقان در ادامه گفت: ما در كشورمان بر اين باور هستيم كه بايد از قدرتي برخوردار باشيم كه دشمنان هيچ گاه چشم طمع و نگاه تهديدآميز نداشته باشند.

وزير دفاع تأكيد كرد: دكترين امنيت ملي ايران بر دفاع و بازدارندگي مؤثر استوار است و در آن تجاوز و نگاه خصمانه به هيچ كشوري وجود ندارد.

وي افزود: كشورهاي همسايه به ويژه كشور دوست و برادر، تركمنستان از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران برخوردار هستند و معتقديم امنيت اين كشورها امكان توسعه، پيشرفت و رفاه ملت-هاي منطقه اي را فراهم مي كنند.

وزير دفاع در بخش ديگري از سخنان خود، با تشريح تحولات و رويدادهاي منطقه اي گفت : امروز تروريسم، افراط گرايي و خشونت عامل تهديدكننده امنيت در منطقه و جهان است و مقابله با اين جريان نيازمند همگرايي، همدلي و وحدت عمل كشورهاي منطقه و عدم مداخله كساني است كه در شكل گيري اين ناامني ها نقش داشته اند و با حمايت هاي آنان بوده كه امروز اين جريانات ضدانساني در سوريه و عراق بحران آفريني و ناامني ايجاد مي كند.

سردار دهقان در ادامه با اشاره به نقش و جايگاه نيروهاي مسلح در حفظ ثبات و امنيت كشورها، خطاب به دانشجويان دانشكده افسري تركمنستان گفت : شما افسران جوان و با انگيزه بايد با تلاش و همت و كسب آموزش ها و مهارت هاي لازم چنين جايگاه ارزشمندي را حفظ كنيد.

وي افزود : شما افسران تركمني از فرماندهي قوي و مقتدر، سازمان و ساختار مناسب و آموزش هاي مفيد و تخصصي برخوردار هستيد و اين عناصر بسيار مهم و تعيين كننده اي است كه در كنار تجهيزات و امكانات مي تواند امنيت كشور شما را تضمين كند.

وزير دفاع در ادامه با تشريح توانمندي و ظرفيت هاي آموزشي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، آمادگي كشورمان را براي همكاري در اين بخش اعلام و تصريح كرد : اين موضوع مي تواند زمينه همكاري هاي دراز مدت در ساير بخش ها را نيز فراهم كند.

سردار دهقان در پايان با ابراز خرسندي از حضور در اين مركز آموزشي، براي دانشجويان افسري اين دانشكده آرزوي موفقيت و سربلندي كرد.

در پايان اين بازديد، سردار دهقان به سئوالات دانشجويان در زمينه هاي مختلف پاسخ داد.