علیرضا مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داستان فیلم تلویزیونی «آخرین ماشین دنیا» به کارگردانی اسماعیل راد گفت: فردا آخرین روز ضبط و تولید این فیلم تلویزیونی در شیراز است و آخرین سکانس‌ها تصویربرداری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به داستان این فیلم تلویزیونی بیان کرد: در این فیلم جوانی به نام سهراب با بازی آرمین صالحی که به طور اتفاقی طلای مادرش را گم می‌کند برای دلگرم کردنش به دنبال شغلی می‌گردد و مشغول به کار می‌شود. سهراب راننده آمبولانس حمل اجساد است و در اولین ماموریت به یکی از روستاها می‌رود که جسدی را برگرداند و در آنجا عاشق دختری می‌شود. این میان اتفاقاتی رخ می‌دهد که فضای کمدی داستان را پیش می‌برد و موقعیت‌های طنز ایجاد می‌کند.

مجری طرح «آخرین ماشین دنیا» درباره دیگر جزییات این فیلم تلویزیونی بیان کرد: این کار با حدود 70 بازیگر در لوکیشن‌های شیراز ضبط و تولید شده است که از جمله اصلی‌ترین آنها بیمارستان شهید رجایی شیراز، روستای دالین، امامزاده شاه‌علمدار و همچنین لوکیشن‌های خارجی جاده‌ای در سطح استان بوده است.

این تهیه کننده و برنامه ساز درباره زمان ساخت این فیلم بیان کرد: پیش تولید «آخرین ماشین دنیا» که نویسندگی و تهیه‌کنندگی آن بر عهده اسماعیل‌راد است بیش از 2 ماه و تصویربرداری آن در حدود 20 روز به طول انجامیده است و این فیلم در مجموع به 100 دقیقه رسیده است.

مهرام در پایان با بیان اینکه «آخرین ماشین دنیا» در زانر طنز و اجتماعی قرار دارد درباره زمان پخش آن گفت: از مهرماه قرار است مراحل فنی و تدوین این فیلم آغاز شود و با پیش‌بینی‌های انجام شده بعد از ماه محرم و صفر این فیلم ابتدا از شبکه استانی فارس و سپس از شبکه سوم سیما به پخش خواهد رسید.

خشایار راد، سعید نورالهی، حلیمه سعیدی، گیتی معینی، اردشیر کاظمی، نادر شهسواری، آرمین صالحی، حبیب بختیاری، میلاد حاجی زاده. پانته آ خوش نژاد، طاهره شریفی، حامد رستمی، علیرضا مهرام، لیلا فیجانی، محمدحسن ویژه، نگهدار جمالی، جلیل کوثریان، حسین موزه، یعقوب مقدم فر، محمد سامی و سعید روزبه رایا اقایی فر، فرجاد کاظمی جمعی از هنرمندان تهران و شیراز هستند که جلوی دوربین رفته‌اند.

عوامل سازنده عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده اسماعیل راد، مشاور پروژه و مجری طرح علیرضا مهرام، مشاور کارگردان، ناظر کیفی: حجت الاسلام علی سقاچی، مدیر برنامه ریزی و مدیر تولید پرنیا کاظمی پور، گروه کارگردانی میلاد حاجی زاده و دانیال علیزاده، منشی صحنه: ثریا ریاحی راد، مدیر تصویربرداری: منصور عبد رضایی، گروه تصویربرداری: مصطفی سیفری، حمید داس دار و میلاد خدر، جواد گرانمایه، صدابردار: بابک نیازی، دستیار صدابردار: امید مجیبی اسلامی، طراح صحنه و لباس: محمد تقی ناصری راد، دستیاران: محسن دانشور و ناهید غلامی، طراح گریم: مجید شناور، مجری گریم بانوان: ملیحه تومانی، مدیر تدارکات: علیرضا نوروزی، دستیاران تدارکات: سید محمد ملک پور، مجید تاکی، علیرضا کرمی و امیر حسین نادری، گروه حمل و نقل: محمد مهدی شگرگذار، محمد و حسین ده بزرگی، سینه موبیل: مهدی عسگری، تصویر بردار پشت صحنه: زهیر سقاچی.