به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اقدامات کشورهای غربی برای جلوگیری از پیوستن شهروندان آمریکایی و اروپایی به تروریست های حاضر در سوریه، این امر همچنان ادامه دارد بطوریکه روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود از کشته شدن دو ختر 15 و 16 ساله اتریشی در سوریه خبر داده است.

این دو دختر که "بینا سلیموویچ" و "سامارا کاسینوویچ" نام دارند چد ماه قبل به ترکیه رفته و سپس با عبور از مرز این کشور با سوریه به تروریست ها پیوسته و در جنگ با ارتش سوریه شرکت کردند.

هنوز مشخص نیست که این دو دختر نوجوان در کدام منطقه از سوریه و به چه صورت کشته شده اند.

به گفته مقامات اتریش، این دو دختر که هر دو از خانواده مهاجرین بوسنیایی هستند از طریق مطالعه مطالب مربوط به گروه های افراطی در اینترنت علاقمند به حضور در جمع این گروه ها شده اند.

لازم به ذکر است که گروه های زیادی در کشورهای اروپایی در امر تشویق زنان و دختران جوان برای پیوستن به گروه های تروریستی حاضر در سوریه فعال هستند. برای مثال چندی قبل دو زن جوان در انگلیس در حالی که قصد ترک این کشور با مقدار قابل توجهی پول را داشتند بازداشت شدند که تحقیقات نشان داد این پول برای گروه های تروریستی حاضر در سوریه جمع آوری شده است.