به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، شهابی از مدیران خوشنام سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و از خبرنگاران مجرب رسانه‌های گروهی و تلویزیون است که پیش از این رئیس مرکز اطلاع رسانی و اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان بود.

بازرس و عضو هیات رئیسه فدراسیون گلف، رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون فوتبال، مشاور رسانه‌ای سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تربیت بدنی از دیگر مسئولیت‌های این مدیر با تجربه بوده است.