به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب در حالی برگزار می شود که در یکی از دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی رقابتها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف اف سی بازل سوئیس خواهد رفت.

رافائل نادال و راجر فدرر دو تنیسور برتر جهان که به ترتیب طرفدار تیم های رئال مادرید و اف سی بازل هستند این بار امیدوارند به جای زمین تنیس در چمن فوتبال مقابل دیگری پیروز شوند.

نادال که معمولا در بازی های مهم رئال مادرید به ورزشگاه می رود هوادار دو آتیشه ای است و روی صحنه گل ها حسابی خوشحالی می کند اما در طرف دیگر راجر فدرر که شخصیت آرامتری دارد. آخرین باری که فدرر در ورزشگاه اختصاصی بازل بازی تیم مورد علاقه اش را دیده به نیمه نهایی لیگ اروپا فصل 13-2012 برمیگردد که آنها مغلوب چلسی شدند.