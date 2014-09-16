به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام ظهر سه‌شنبه در جلسه مشترک بانک‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش خصوصی از بانک‌ها گلایه ندارد بلکه از سیستم بانکی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی گلایه دارند.

وی تغییر نرخ ارز، تورم و تحریم‌ها را از جمله مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی دانست و افزود: بخش عمده ای از مشکلات واحدهای تولیدی خارج از اراده و توان آنان است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی گفت: یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ورود تکنولوژی جدید در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد و کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد اولیه است.

سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای صنعتی خراسان جنوبی

احتشام با بیان اینکه سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای تولیدی استان است، تصریح کرد: امروز در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این اوضاع باید سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی استان را تامین کنیم.

وی به بالا بودن نرخ سود تسهیلات در صندوق توسعه ملی کشور اشاره کرد و گفت: نگاه ما به صندوق توسعه ملی نگاه جامع‌گرایانه است در حالی که نگاه صندوق انتفاعی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی خواستار تشکیل کارگروه تخصصی به منظور بررسی و رفع مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی استان شد.

منویات رهبری در خصوص حمایت از تولید به درستی اجرا نمی‌شود

احتشام با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از مهمترین منویات رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: منویات رهبری در خصوص حمایت از تولید به درستی اجرا نمی‌شود و در سیستم اجرایی با مشکل مواجه هستیم.

وی یادآور شد: اگر مسائل و مشکلات در سیستم اجرایی برطرف شود فضا برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم خواهد شد.

احتشام تصریح کرد: مسئولان در نرخ سود تسهیلات بانکی و هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان این استان کم‌برخوردار تجدید نظر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خرسان جنوبی یادآور شد: بسیاری از واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی استان به علت کمبود نقدینگی و نداشتن توان پرداخت بدهی‌ها یا تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند.