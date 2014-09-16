به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را تعیین کرد. هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را تعیین کرد.

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393

(واحد- کیلو/ریال)

ردیف نام محصول قیمت مصوب سال 1393 1 سیب ممتاز 8400 2 سیب درجه یک 6600 3 سیب درجه دو 4800 4 سیب درجه سه 2400 5 برگ زردآلو افتابی 18050 6 برگ زردآلو کالیفرنی 19950 7 انجیرخشک 24000 8 کشمش* 22500 9 پرتقال درجه یک شمال 6750 10 پرتقال درجه یک جنوب 7500 11 لیموشیرین درجه یک جنوب 7950 12 لیمو ترش 9750 13 گریب فروت توسرخ و سفید 4150 14 نارنگی درجه یک شمال 5850 15 نارنگی رسمی شمال 4800 16 انار 5250 17 خرما* 11850