به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را تعیین کرد. هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را تعیین کرد.
قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393
(واحد- کیلو/ریال)
|
ردیف
|
نام محصول
|
قیمت مصوب سال 1393
|
1
|
سیب ممتاز
|
8400
|
2
|
سیب درجه یک
|
6600
|
3
|
سیب درجه دو
|
4800
|
4
|
سیب درجه سه
|
2400
|
5
|
برگ زردآلو افتابی
|
18050
|
6
|
برگ زردآلو کالیفرنی
|
19950
|
7
|
انجیرخشک
|
24000
|
8
|
کشمش*
|
22500
|
9
|
پرتقال درجه یک شمال
|
6750
|
10
|
پرتقال درجه یک جنوب
|
7500
|
11
|
لیموشیرین درجه یک جنوب
|
7950
|
12
|
لیمو ترش
|
9750
|
13
|
گریب فروت توسرخ و سفید
|
4150
|
14
|
نارنگی درجه یک شمال
|
5850
|
15
|
نارنگی رسمی شمال
|
4800
|
16
|
انار
|
5250
|
17
|
خرما*
|
11850
قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد ابلاغ می شود. این مصوبه در تاریخ 93.06.23 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .
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