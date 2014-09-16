به گزارش خبرنگار مهر مهرزاد خلیلیان در نشست خبری عصر امروز خود مقابل رسانه های گروهی با اشاره به وضعیت باشگاه سپاهان اصفهان اظهار داشت: در هفته های گذشته بازتاب های متعددی در باره رفتارهای ما در سطح کشور مطرح می شود اما باید تلاش کنیم بهترین رفتار را در مواقع مختلف داشته باشیم.

وی درباره انتخاب حسین فرکی به عنوان سرمربی باشگاه سپاهان تصریح کرد: فرکی نه به عنوان یک مهره بلکه به عنوان یک چهره ملی معرفی می شود و ما نباید اجازه دهیم که چهره های ملی ما از بین بروند زیرا در ورزش ما نباید برخوردهای نامناسب با چهره های ورزشی صورت گیرد؛ کرانچار یک ایرانی نبود اما به ورزش ایران خدمت کرد و باید کاری کنیم که از او تجلیل شود و حتی آقای فرکی بعد از جدایی کرانچار داوطلبانه پیشنهاد داد که به منزل او برویم و از وی تجلیل کنیم و ما نیز در تجلیل از کرانچار حداکثر تلاش خود را خود بکار گرفتیم اما اعتقاد داریم که تلاش ما برای او کافی نبود که راهکارهایی برای تداوم همکاری با این سرمربی اندیشیده ایم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه زاینده رود نداریم اما فکر زاینده داریم و زاینده هستیم ادامه داد: ما باید بر اساس تعادل پیش برویم و دوست نداریم که با مصالح باشگاه 60 ساله به خاطر شخصیت یک نفر بازی کنیم . حسین فرکی در تیم ملی با نفوذ بسیاری که بر برانکو ایوانکویچ داشت و بازیکنانی نظیر نویدکیا داشت نقش موثری ایفا می کرد و توانایی ها او بالاتر از خصوصیات اخلاقی ایشان به شمار می رفت که هم از آنها به عنوان ویژگی بارز فرکی صحبت می کردند اما امیدواریم که آینده بسیار خوبی با حسین فرکی برای تیم سپاهان داشته باشیم زیرا او نیز بارها عنوان کرده که افتخار می کند به تیم سپاهان آمده و در این تیم سرمربی گری می کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه در دو جلسه دو و سه ساعته در کمال صداقت با فرکی به تفاهم رسیدیم گفت: ما به موفقیت در آسیا می اندیشیم و تلاش می کنیم که افتخارات یک دهه گذشته خود را با حسین فرکی تداوم بخشیم زیرا باعث افسوس است که فینال آسیا بین الهلال و العین برگزار شود و نماینده ای از ما در فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشتیم باشد.

خلیلیان درباره شرایط اجتماعی کشور و ضرورت توجه به فرهنگ، سیاست و اقتصاد در کنار یکدیگر بیان داشت: یک مدیر باید در مدیریت خود به همه مسائل توجه کند اما اگر چه دوران رنسانس والیبال کشور صورت گرفته اما همه می دانند که فوتبال با والیبال متفاوت بوده و تربیت و تغییر فرهنگ کار بسیار سختی است بنابراین باید در این راستا اقدامات بیشتری در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به حرکت محمدرضا خلعتبری در تقدیم گل خود به زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم سپاهان اظهار داشت: باید بگویم که حرکت خلعتبری اند رفاقت بوده زیرا خلعتبری علاقه بسیاری به زلاتکو کرانچار داشت و ادب و معرفت خود را با این اقدام نشان داد اما ما هیچ حاشیه ای در رفتار وی مشاهده نکردیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه پرچم مدیریت این باشگاه اکنون بدستان یک نفر بوده و مدیرعامل در این زمینه اختیار دارد، گفت: ما به سرمربی تیم خود اختیار می دهیم اما از وی انتظار نتیجه داریم زیرا سپاهان باشگاهی است که باید در آن کار اصولی صورت گیرد و ما باید با تدبیر و امید مسئله را پیش ببریم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون نحوه جدایی زلاتکو کرانچار از تیم سپاهان و اینکه آیا او خود و با علاقه شخصی از سپاهان جدا شده یا مسئولان باشگاه او را اخراج کرده اند خاطرنشان کرد: پاسخ های ما روشن و شفاف بوده و او با خواست خود از تیم جدا شدند زیرا قبل از آن نیز خواسته خود را مبنی بر جدایی از باشگاه اعلام کرده بودند حتی زمانی بود که ما گزینه های دیگر برای تصدی سرمربی گری باشگاه داشتیم و برانکو، حسین فرکی، گونش، کرانچار و یک مربی دیگر گزینه های سرمربی گری ما بودند؛ یادم می آید آن زمان با برانکو با توافقاتی رسیده بودیم اما او اعلام کرد که دوست من در آنجا حضور دارد و در نهایت شرایط به گونه پیش آمد که ما با کرانچار با رقم بسیار خوبی به توافق رسیدیم و هیچ افزایش بودجه ای در سال 93 بوجود نیامد و قائله ای نیز در این زمینه پیش نیامد.

خلیلیان با بیان اینکه کرانچار سه بار برای جدایی از سپاهان اعلام موضع کرد، گفت: آن زمان من تهران بودم و او از تیم ما خداحافظی کرد و زمانی که دیدیم او این قدر به جدایی از سپاهان راغب است با درخواست وی موافقت کردیم و او خطاب به من گفت که تا آخر عمر دوست صمیمی من می مانی. وی با بیان اینکه بعد از جدایی کرانچار همه بازیکنان سپاهان را ممنوع المصاحبه کردند تا خدشه ای به تیم از این بابت وارد نشود اظهار داشت: در آن شرایط هر اظهارنظری تیم را دچار التهاب می کرد و من مانع از آن شدم که التهابات در تیم تاثیر بگذارد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تناقضات بوجود آمده پیرامون جدایی کرانچار و رفتارهای صورت گرفته در این زمینه بیان داشت: پاسخ ها کاملا روشن است و من گفتم که کرانچار سه بار قصد رفتن داشت و دو بار موفق شدیم که او را نگهداریم اما در دفعه سوم موفق به این کار نشدیم. یادم می آید من برای زنده کردن 5 میلیارد پول به تهران رفته بودم و با اینکه افزایش بودجه ای نداشتیم باید به برخی سئوالات پاسخ می دادم که آقای خوروش به من پیامک داد و گفت که کرانچار در رختکن با بازیکنان خداحافظی کرده است.

وی با بیان اینکه نمی توان برای یک ادعا چندین بار قسم بخورم ادامه داد: من همیشه سعی می کنم دروغ نگویم اما اگر مجبور شدم تمام حقیقت را نمی گویم. در این زمینه نیز خیلی از اطلاعات را نمی توانیم بگوییم اما کرانچار گفت که ما می خواهیم دوستانه از تیم جدا شویم و من نمی توانم از مربی ای که با 70 هزار دلار از جیب شخصی خود اردوی کرواسی را برای ما فراهم کرده غرامت بگیرم.

خلیلیان درباره وضعیت ورزشگاه نقش جهان گفت: ما بدنبال کشورگشایی نیستیم اما تلاش می کنیم که اقداماتی در این زمینه صورت دهیم و در حال حاضر نیز برنامه هایی در دست اجرا بوده که اجازه می دهیم کارشناسان در این زمینه تصمیم گیری های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته شرایط خوبی در حوزه بین المللی در کشور حاکم نبوده گفت: ما برای مسئله ویزا با مشکلات بسیار مواجه بوده ایم و یک بازیکن کامرونی ما از تهران دیپورت شد ولی از طریق اصفهان و پس از مذاکره با دکتر ظریف او را به اصفهان وارد کردم؛ آقای علی آبادی جام ال جی را لغو کرد و به نظرم این اتفاق نکته تاریکی در روابط بین الملل ما بشمار می رود. باید تلاش کنیم ارتباطات خود را با دنیا افزایش دهیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان پیرامون اینکه گفته می شود تیم سپاهان به صورت کامل توسط کرانچار بسته نشده اضافه کرد: باید بگویم که تیم سپاهان صد درصد توسط کرانچار بسته نشد و من از 4 کارشناس موثق خواستم که در این زمینه به ما مشورت دهد و در نهایت آقای کرانچار قانع شد که بازیکنان مدنظر با نظر او مدیریت فنی یعنی آقای خوروش و کمیته فنی انتخاب شود زیرا فوتبال ورزش بسیار پیچیده ای است.

خلیلیان درباره مسئله ثبت قرارداد فرکی با تیم سپاهان و اظهارنظر علیپور مبنی بر عدم اجازه برای سقف قرارداد سرمربی سپاهان گفت: این مسئله از سوی آقای بهروان و آقای کاظمی تکذیب شد و از اعتبار فرکی از یک جهت و رعایت قوانین و اینکه سپاهان از سقف قرارداد عبور نکرده نشان می دهد که ما مشکلی در این زمینه نداریم و با فسخ قرارداد کرانچار و تونچی این مشکل نیز برطرف شده است.