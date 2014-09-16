به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس لرستان اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس طرح سپاس در استان لرستان اجرا می شود.

وی با اشاره به نوع اجرای این طرح در استان لرستان افزود: در قالب این طرح دیدار با خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سطح استان دستور کار قرار خواهد گرفت و این قشر مورد تقدیر و سپاس قرار خواهند گرفت.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با تاکید بر اینکه شهدا و ایثارگران ظرفیت معنوی جامعه ما هستند عنوان کرد: باید به گونه ای در هفته دفاع مقدس برنامه ریزی صورت گیرد که در شان آنها باشد.

روشنی با اشاره به تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست رئیس جمهور و دبیری بنیاد شهید در کشور گفت: در این راستا این شورا نیز در استان لرستان نیز تشکیل شود تا مباحث مورد نظر در این شورا مورد بررسی قرار گیرند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد یادمانهای شهدا در استان لرستان عنوان کرد: این یادمانهای شهدا در ورودی شهرهای استان و همچنین در قالب پروژه های جدید عمرانی در استان احداث شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با تاکید بر تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاع در استان همزمان با هفته دفاع مقدس ادامه داد: همچنین نامگذاری کوچه ها و میادین شهرهای استان به نام شهدا از سوی شهرداری های سطح استان نیز ضروری است.