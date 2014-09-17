بخش درمان کرمانشاه با کمبود متخصص مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریم ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ، طرح تحول سلامت را انقلابی در نظام سلامت کشور دانشت و گفت: تا پیش از این کسی جرات پیاده کردن این طرح را نداشت.

وی با اشاره به اثرات مثبت ناشی از اجرا این طرح افزود: با اجرای این طرح تا حد زیادی رضایتمندی مردم حاصل شده است و کاهش پرداخت‌های مردم یکی از مهمترین اثرات آن بوده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه ‌هم‌اکنون به شدت با کمبود نیرو و خصوصا نیروی متخصص مواجه هستیم اظهارداشت: در بحث تحول سلامت توجه به نیروی انسانی مورد تاکید است و اگر به آن توجه نشود سایر امکانات جوابگو نخواهد بود.با اجرای طرح تحول سلامت بیمارستان‌های دولتی شلوغ‌تر شده و به تبع بار بیمارستانی افزایش و بار سنگینی روی دوش کارکنان بیمارستانهاست لذا در این طرح برنامه‌هایی برای تقویت کمی و کیفی پرسنل بیمارستان‌های استان تا رضایتمندی کارکنان را در کنار رضایتمندی مردم داشته باشیم.

وی از اجرای تدریجی بسته‌های طراحی شده در طرح خبرداد.

کریم هم چنین از استخدام 215 پرستار در سال جاری خبرداد و گفت: با استخدام این تعداد نیرو باز هم کمبود نیرو احساس می شود که پیگیر افزایش آن هستیم.

وی کمبود شدید متخصص و فوق تخصص را یادآور شد و تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر جذب کم نیروهای متخصص و فوق تخصص در استان، متخصصان موجود نیز به دلایلی از جمله عدم اهمیت به جایگاه آنها و اعتبار ندادن به آنها از این استان فراری شده اند و دانشگاه در حال حاضر با بحران جدی در این زمینه مواجه است و کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در مرکز استان و به ویژه شهرستانها به شدت احساس می شود.

60 پزشک در طرح ماندگاری شرکت کرده‌اند

وی از تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در استان و به ویژه در شهرستانها خبر داد و گفت: ظرف دو تا سه ماه آینده متخصصان شهرستانها را تکمیل کرده و با دادن امتیازاتی مقدمات ماندگاری آنها را فراهم می کنیم و هم‌اکنون نیز 60 پزشک در طرح ماندگاری در شهرستان‌ها شرکت کرده‌اند.

کریم از اجرای خدمات بهداشت دهان تا پایان سال خبرداد و گفت: خدمات دندانپزشکی یکی از بسترهایی است که در آینده در نظام سلامت اجرا می‌شود و تا آخر سال تحول سلامت در بهداشت را خواهیم داشت که دهان و دندان جزئی از آن است.

نیازمند بیمارستان 540 تختخوابی هستیم

وی با بیان اینکه بحث ارتقا سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بیمارستان‌های یکی از موارد مهم طرح است افزود: هم‌اکنون تعداد تخت‌های بیمارستانی ما کم است که برای جبران آن اولین هدف ما بیمارستان 540 تخت‌خوابی است که امیدواریم امسال کلید بخورد.

وی ادامه داد: در کنار ایجاد این مرکز می‌توان علاوه بر ارائه خدمات مطلوبتر رشته‌های جدیدتری را نیز ایجاد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: تا سال آینده نیز کلنیک بیمارستان امام رضا تحویل می‌شود و هم‌اکنون کل اورژانس‌های بیمارستان‌های ما بازسازی و نوسازی شده‌اند و کلینیک بیمارستان امام علی (ع) نیز در دست نوسازی است.

همه بیمارستان‌ها موظف به تامین دارو، تجهیزات و الزامات بیمار هستند

کریم گفت: در نظام تحول سلامت تامین دارو برای بیمارستان تسهیل و مشکلات آن به صفر رسیده است و همه بیمارستان‌ها موظف هستند که دارو و الزامات مورد نیاز بیماران را در بیمارستان تامین کنند.

وی افزود: در همه بیمارستان‌های کرمانشاه داروخانه شبانه روزی فعال بوده و تنها نیاز دارویی به بیرون ممکن است در موارد خاص رخ دهد.

ضرورت استفاده از پتانسیل عراق در توریست درمانی و آموزش/ استقرار پایگاهی در عراق نیاز است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از پیگیر ی بحث توریست درمانی خبرداد و گفت: مد نظر وزارتخانه است که ما کانون توجه ارتباط با عراق باشیم و از پتانسیل آن در بخش‌های آموزشی، درمانی و بهداشتی و هم‌چنین توریست درمانی استفاده کنیم.

وی افزود: برای اجرای ارائه خدمات درمانی به عراق با توجه به شرایط کنونی آن زمان لازم است و ما باید یک پایگاه درمانی در عراق داشته باشیم که مستلزم ایجاد آرامش در عراق است.

طراحی بسته حمایت از بیماران صعب العلاج/ کاهش زیرمیزی با اجرای طرح تحول نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: بسته حمایتی از بیماران صعب العلاج در نظام تحول سلامت در حال طراحی است.

وی کاهش زیرمیزی را از دیگر دستاوردهای نظام تحول سلامت دانست و گفت: چنانچه موردی از زیرمیزی به ما گزارش شود به شدت برخورد خواهیم کرد.

کریم خاطرنشان کرد: کمبود متخصص در گذشته باید از سوی دانشگاه پی‌گیری می‌شد و سهم استان را دریافت می‌کردیم که متاسفانه نشده و الان با کمبود شدید متخصص مواجهیم و چنانچه این تعداد افزایش یابد سطح خدمات نیز ارتقا خواهد یافت و یکی از اقداماتی را که در استان دنبال می‌کنیم جذب نیروی متخصص برای استان است.

افزایش چند رشته تخصصی در دستور کار است/ موافقت چند رشته فوق تخصصی را نیز گرفته‌ایم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: برای رفع کمبود نیروی متخصص افزایش چند رشته تخصصی را در دستور کار داریم و افزایش چند رشته فوق تخصص نیز به ما قول داده شده است.

وی با بیان اینکه در نظام سلامت باید کلینیک‌های درمانی به داخل بیمارستان منتقل و پزشک هر بیمارستان در کلینیک بیمارستان مستقر باشد گفت: هم‌اکنون کلینیک بیمارستان امام علی(ع) در حال فعالیت است و کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) نیز تا اردیبهشت یا خرداد 94 به بهره‌برداری می‌رسد و در کلینیک ها علاوه بر مباحث درمانی مباحث آموزشی نیز وجود خواهد داشت. هم‌اکنون به سمت فعال کردن کلینیک‌های یمارستانی می‌رویم تا همه خدمات درمانی به صورت متمرکز در بیمارستان ها ارائه شود.

وی در خصوص انتقال پزشکان از پارکینگ شهرداری به نقطه دیگر گفت: از ابتدای کارم مجوز ایجاد هیچ مطلب پزشکی را در پارکینگ شهرداری نداده‌ام و تا کلینیک‌ها در بیمارستان‌ها راه‌اندازی نشود نمیتوان پزشکان پارکینگ شهرداری را منتقل کرد.

کریم در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده نیز در استان گفت: برنامه پزشک خانواده بدون محاسبات اولیه اجرا شد و الان در شیراز و مازندران به طور کامل اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان ما پزشک خانواده برای روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر به صورت کامل اجرا شده و اجرای آن برای حاشیه شهرها در دست اقدام است و سرشماری آن انجام شده و قبل از عید حاشیه در شهرها اجرا می‌شود.