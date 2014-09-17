سرريز سيلابي آب به درياچه اروميه/ اجراي طرح نكاشت در 5 شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلي سعادت صبح چهارشنبه در جلسه بررسي راهکارهای اجرای طرح نکاشت در اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، با بيان اينكه احیای اين دریاچه به زمان زیادی احتیاج دارد، افزود: براي جلوگيري از خشكي كامل نيازمند سرریز كردن آب از کانالها به صورت سیلاب به قسمت اصلی دریاچه داريم.

وي با بيان اينكه این طرح با صرفه جویی و جمع آوری و ذخیره آب پشت سد شهید کاظمی میسر خواهد بود، اظهار داشت: لازمه ذخیره آب در این سد نیز توقف عملیات کاشت در اراضی مشخص شده منطقه است كه با همكاري مردم و دستگاههاي اجرايي مسئول محقق شده و نيازمند برنامه ريزي اصولي هستيم.

استاندار آذربايجان غربي به اجرای طرح نکاشت در اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه که شامل شهرستانهای میاندوآب، شاهیندژ، بوکان، بناب و ملکان می شود اشاره و اعلام كرد: اجرای طرح نکاشت در اراضی مشخص شده حوزه آبریز دریاچه ارومیه، سه سال طول مي كشد که در این طرح، دولت هزینه معیشت را مطابق با میزان محصول تولیدی به کشاورزانی که زمین خود را برای اجرای طرح واگذار کرده اند، می پردازد.

سعادت با انتقاد از اينكه کشاورزی آذربايجان غربي بعنوان يكي از محورهاي توسعه پايدار با وجود گذشت سالهای متمادی هنوز هم بر پایه کشاورزی سنتی استوار است، ادامه داد:‌ اين روند پاسخگوی نیازهای مربوط به اشتغال و درآمد مردم استان نبوده و تبعات منفی و معضلاتی را برای استان بوجود آورده است.

وي ضمن تاكيد بر اينكه بايد به فکر اشتغال جایگزین و تغییر معیشت مردم در یک پروسه زمانی باشيم، ادامه داد: کاهش شدید منابع آبی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، حفر چاههای غیرمجاز کشاورزی، مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی به علت اجرای شیوه های آبیاری سنتی در اراضی و نهایتا خشک شدن دریاچه ارومیه، از جمله تبعات منفی توسعه بی رویه کشاورزی سنتی در استان است و دولت درصدد است با برنامه ریزی دقیق، جلوی پیشرفت این معضلات را بگیرد.

مشاركت بالغ بر 20 هزار زارع مياندوآبي در طرح نكاشت احياي درياچه اروميه

سعادت همچنین با اشاره به اینكه قسمت اعظم طرح نكاشت در شهرستان میاندوآب اجرا خواهد شد گفت: طرح نکاشت در میاندوآب حدود 20117 نفر زارع را در بر می گیرد که دولت هزینه اجاره سه ساله زمین های کشاورزی این زارعین را می پردازد و اجازه نمی دهد هیچ کشاورزی از قبل اجرای این طرح متضرر شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی برنامه های احیای دریاچه ارومیه،‌گفت: با فراهم كردن شرایط مشارکت مردم در این طرح و ارائه آموزش های لازم به زارعین توسط مروجین کشاورزی در طول این سه سال، شاهد پیشرفت برنامه های نجات دریاچه ارومیه و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی توسعه یافته خواهیم بود.

سعادت با اشاره به اجرای شیوه های آبیاری های نوین در سطح شهرستان میاندوآب نیز افزود: جهاد کشاورزی استان 85 درصد هزینه اجرای طرح های آبیاری نوین در مزارع و باغات را به صورت یارانه به کشاورزان می پردازد و 15 درصد مابقی آن را خود کشاورز هزینه می کند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: در این مدت سه ساله اجرای طرح نکاشت، زمین های کشاورزی زارعین از آنان اجاره وضمن پرداخت هزینه اجاره به کشاورزان، آموزش های لازم برای ترویج کشاورزی مدرن نیز به آنان ارائه خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه اجرای موفق طرح نکاشت در این دوره موجب تحول اساسی در روشهای نوین کشاورزی در منطقه خواهد شد، گفت: با استفاده از روشهای نوین آبیاری، اصلاح بذر، اصلاح نهال و روشهای جدید کشت در این مدت علاوه بر افزایش بهره وری در بخش های مختلف کشاورزی شاهد مصرف بهینه آب در این بخش خواهیم بود.

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در مياندوآب

وی افزود: همچنین در راستای توسعه و ترویج کشاورزی مدرن مثل توسعه سایت های گلخانه ای، ترویج روش های هیدروپونیک و ارتقای کیفی محصولات باغی و کشاورزی، باید از ظرفیت و توانمندی شرکت های دانش بنیان فعال استان در زمینه کشاورزی بهره گرفت.

سعادت با اعلام تهیه طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در میاندوآب و ارائه آن به هیئت دولت در آینده نزدیک نیز اضافه کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در میاندوآب اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت که با راه اندازی آن شاهد رشد و پیشرفت سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در شهرستان میاندوآب خواهیم بود.

استاندار آذربایجان غربی در پایان به تعطیلی 1245 واحد تولیدی و صنعتی در استان نیز اشاره کرد و افزود: با تعطیل شدن این تعداد واحد تولیدی، شاهد بیکار شدن 18 هزار نیروی کار در استان هستیم و لازم است برای حل این مشکل و فعالسازی دوباره این واحدها، تمام تلاش و توان خود را بکار گیریم.