رای بازیکن خبرساز تیم فوتبال پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی های لازم و گزارشات مختلف و همچنین تشکیل نشست با اعضای باشگاه پرسپولیس و پولادی، اعلام کرد با توجه به محتویات پرونده این بازیکن و توافقات باشگاه پرسپولیس با مهرداد پولادی، به استناد ماده 18 آیین نامه انضباطی سابق، طبق مصوبه93/6/9 هیات رئیسه فدراسیون و با اعلام فسخ قرار داد بین بازیکن مذکور و باشگاه پرسپولیس در فصل 93-94، پولادی را بازیکن آزاد اعلام کرد.



اختلافات مالی احتمالی با طرح موضوع و رعایت مقررات مربوطه از سوی طرفین رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پولادی که یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیستمین دوره مسابقات جام جهانی بود، پس از این مسابقات تلاش کرد به یکی از تیم های اروپایی بپیوندد اما این اتفاق رخ نداد. پرسپولیسی ها معتقد بودند که او باید به تیمش برگردد اما پولادی معتقد بود که طبق مفاد قراردادش بازیکن آزاد است.



