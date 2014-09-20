به گزارش خبرنگار مهر، تولید مجموعه 13 قسمتی «کبوتر طلایی» به کارگردانی و تهیه کنندگی مجید شاکری به اتمام رسید و در حال حاضر موسیقی و صداگذاری آن در حال انجام است.

در این مجموعه که تولید آن از سال 1390 به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا در شرکت پویانمایی پارسیما آغاز شده، سعی شده از دریچه‌ای جدید به معرفی ویژگی‌های امام هشتم(ع) برای مخاطبان کودک و نوجوان پرداخته شود.

تکنیک اثر سه بعدی بوده و در آن با نگاهی فانتزی و به گونه‌ای غیر مستقیم برای شناخت هر چه بیشتر مخاطب کودک و نوجوان با خصایص و ویژگی‌های امام هشتم شیعیان تلاش می‌شود.

مخاطب در «کبوتر طلایی» با ماجراهای متعددی که برای شخصیت اصلی داستان که یک کبوتر جسور و کنجکاو به نام طوفان است همراه شده و در سفری که او برای یافتن دوستانش آغاز کرده است، با وی همراه می‌شود.

قصه این انیمیشن از این قرار است که کبوتری به نام طوفان در پی یافتن دوستان خود که شهر را به مقصد مکانی در دور دست و در شرق ترک کرده‌اند به آنسو می‌رود. پرندگان باور داشتند که در آن سرزمین مکانی وجود دارد که همه کبوترها در آرامش و خوشبختی زندگی می‌کنند و از اذیت و آزار انسان‌های بی توجه و سنگدل دور هستند. طوفان که ابتدا وجود چنین جایی را باور ندارد تنها به قصد پیدا کردن و بازگرداندن دوست خود راهی آن مکان دوردست می‌شود...

نژلا نوشیروانی بر اساس طرحی از مجید شاکری متن این انیمیشن را نوشته و طراحی شخصیت نیز با شاکری و هادی طبسی بوده است.

اجرای کلید رنگی شخصیت‌ها ندا حسنی‌نیا، طراح فضا و استوری برد شاکری، طراحی و اجرای زمینه‌های دیجیتال مهدی موحد، نعیم آزاد و شاکری، مدلسازی شخصیتها احمد مقدم فرزام، فاطمه موسوی، مفصل گذاری محمد مهدی نصیری، مورف چهره حمیدرضا افشاری، فاطمه موسوی، اجرای بافت شخصیتها سمانه کاکلیان، احمد صفایی مقام، لی اوت وحید قبادی ارفعی، فریبا سلمانی، حسین ثابت کیش، فاطمه موسوی، محمدرضا جلیلی، مهدی جمشیدی فر، سرپرست مدلسازی فضا وحید شاکری، مدلسازی فضا مهدی زینلی، وحید شاکری، حسین ثابت کیش، نوید پوستین دوز و اجرای بافت فضاها هانیه گودرزی، ندا حسنی نیا و سمانه کاکلیان است.