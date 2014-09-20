ميثم مصطفي جوكار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد میزان آمادگی‌اش ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: پس از كسب مدال طلاي قهرماني آسيا در قزاقستان،‌ هدف بزرگتري را دنبال كردم كه يا در رقابتهاي جهاني يا در بازيهاي آسيايي به ميدان بروم و نتيجه مشابهي براي كشورم كسب كنم.

وی در ادامه افزود: كادر فني نيز با توجه به شرايط موجود مرا براي حضور در بازيهاي آسيايي برگزيد و من نيز در اين مدت به تنها چيزي كه در تمرينات فكر كرده‌ام،‌ كسب مدال طلاي اين بازي‌هاست تا بتوانم بهترين نتيجه را نصيب كاروان ورزشي ايران در كره‌جنوبي كنم.

کشتی گیر وزن 86 كيلوگرم ایران در خصوص اظهارات برخي منتقدان پيرامون حضور وي در بازي‌هاي آسيايي افزود: به هيچ عنوان به اين مسايل توجه ندارم و تنها به مسئوليتم كه از سوي رسول خادم و كادر فني تيم ملي بر دوش من گذاشته است، می‌انديشم. پيش از اين هم بارها با اين رفتارها مواجه شدم و سعي كردم پاسخ منتقدان را در عمل و با كسب موفقيت در ميدان بدهم. اين بار نيز همين كار را خواهم كرد و با خوشرنگترين مدال بازي‌هاي آسيايي به كشور باز مي‌گردم.

وی در خصوص حريفان خود در بازی‌های آسيايي اینچئون هم خاطرنشان کرد: براي رسيدن به قهرماني و ايستادن بر سكوي نخست هيچ حريفي را دست كم نمي‌گيرم و به همين دليل نمي‌توان بين آنها تفاوتي قائل شد.

جوكار روند تمريناتش در اردوي آماده سازي را بسيار مطلوب و سازنده ارزيابي كرد و افزود: خوشبختانه اردوهاي آماده سازي طبق برنامه و روند پيش بيني شده جلو رفت و هم اكنون در شرايطي قرار داريم كه بايد مزد ماهها زحمت و تلاش مجموعه كادر فني و فدراسيون كشتي را بگيريم.

وي به حمايت هاي همه جانبه مسئولان سياسي و ورزشي استان همدان و شهرستان ملاير اشاره كرد و یادآور شد: بعد از قهرماني در آسيا مورد حمايت بسياري از مسئولان استان قرار گرفتم. استاندار همدان و فرماندار ملاير و اعضاي شوراي شهر بارها از ورزشكاران استان ازجمله من حمايت كردند.

کشتی گیر وزن 86 كيلوگرم ایران در پایان گفت: ضمن اينكه رئيس اداره ورزش ملاير و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان نيز در طول حضور در اردوهاي تيم ملي مرا حمايت كرده كه اميدواريم بتوانم نماينده شايسته‌اي از شهرستان ملاير در تركيب تيم ملي ايران باشم.