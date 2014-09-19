آغاز پرداخت 500 میلیون تومان دیگر از مطالبات هنرمندان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداشرف طباطبایی با اعلام این خبر گفت: با تدبیر علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری‌های حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی، بخش دوم مطالبات هنرمندان تئاتر به میزان 500 میلیون تومان به حساب انجمن هنرهای نمایشی ایران واریز شد.



مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران اضافه کرد: بدون فوت وقت از شامگاه چهارشنبه 26 شهریور، پرداخت بخش دوم مطالبات هنرمندان تئاتر آغاز شده است و امیدواریم این روند هفته آینده با تخصیص بخش سوم این مطالبات و معوقات، بدون وقفه ادامه یابد.



چند روز پیش از این هم، بخش نخست این مطالبات به میزان 300 میلیون تومان به اهالی تئاتر پرداخت شده بود.