عارف در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف عصر دوشنبه و در جریان سفر دو روزه خود به شهر مقدس قم، در نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت و به تشریح بخشی از عملکردها و برنامه‌های دولت پرداخت.



وی در این نشست، گزارشی از رویکردها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده پرداخت.



عارف همچنین با اشاره به عملکرد دولت در مقاطع مختلف، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور پیش از حضور در نشست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با حضور در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع)، به مقام شامخ شهدای گران‌قدر دفاع مقدس ادای احترام کرد.



نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و به ریاست آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد

تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این نشست به بیان دغدغه ها و مطالبات در حوزه های مختلف از جمله موضوعات اقتصادی، معیشتی و مسایل فرهنگی پرداختند .