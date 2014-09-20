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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

اظهارات تامل برانگیز اشتاین مایر در خصوص مذاکرات هسته ای

اظهارات تامل برانگیز اشتاین مایر در خصوص مذاکرات هسته ای

وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی بدون در نظر گرفتن حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای مدعی شد تهران بیش از این نمی تواند در این گفتگوها در پی کسب زمان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فرانک والتر اشتاین مایر" با ذکر این مطلب در ادامه گفت: ما وارد مرحله مهمی از مذاکرات 1+5 با ایران شده ایم. دیگر فضایی برای ایران وجود ندارد تا در پی کسب زمان باشد. با این حساب برای آنکه به نتیجه برسیم نیاز است تا ایران بر روی مسائل اصلی متمرکز شود.

اشتاین مایر در ادامه گفت: غرب مایل است به توافقی منصفانه با ایران دست یابد اما ضروری است که ایران در مورد مسائل اصلی موضع خود را عوض کند.

به اعتقاد وی ایران در حال وقت تلف کردن در مذاکرات هسته ای است.

وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، شب گذشته در نشست شورای امنیت که در خصوص عراق و موضوع داعش برگزار شده بود شرکت کرد.

اشتاین مایر در حالی این ادعا را مطرح می کند که دیروز جمعه نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 گفتگوهایی در نیویورک انجام دادند و شب گذشته نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گزارشی را منتشر کرد که در آن بر همکاری مناسب ایران با گروه 1+5 تاکید شده بود.

کد مطلب 2373371

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