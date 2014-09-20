سفر نائب رئیس پارلمان مجارستان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس مجارستان در رأس هیأتی پارلمانی روز (سه شنبه 29 مهر) به ‌دعوت محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به تهران سفر می‌کند.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است که نایب رئیس مجلس مجارستان در سفر سه روزه خود ضمن دیدار با ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس با برخی از مسئولان دیدار و گفت‌وگو کند.



مجارستان کشوری در اروپای مرکزی و پایتخت آن بوداپست است، این کشور در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹ تبدیل به جمهوری پارلمانی دموکراتیک شد و امروزه به عنوان یک کشور توسعه ‌یافته شناخته می‌شود.