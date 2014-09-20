به گزارش خبرنگار مهر، ازابتدای سال جاری تاکنون با بهره‌برداری نهایی و تکمیل از برخی از طرح‌های بنزین سازی ظرفیت تولید بنزین ایران به بیش از 65 میلیون لیتر در روز رسیده است که پیش بینی می شود با بهره برداری از سه طرح جدید ظرفیت تولید بنزین از مرز70 میلیون لیتر در روز عبور کند.



یکی از مهمترین مجتمع های بنزین سازی که شمارش معکوس برای بهره برداری از آن آغاز شده است مربوط به طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان بوده که هم اکنون تمامی مراحل ساختمان، نصب و پیش راه اندازی این مجتمع عظیم بنزین سازی به پایان رسیده است.



در شرایط فعلی مهمترین مشکل پیش روی این مجتمع بنزین سازی در نصف جهان تامین کاتالیست‌های مورد نیاز واحدهای فرآیندی این طرح پالایشگاهی بوده که پس از تحریم آمریکا، تولید کاتالیست ایرانی توسط متخصصان داخلی در حال انجام است.



مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان از سه واحد فرآیندی شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفتا، تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده است.



در حال حاضر واحد فرآیندی تصفیه هیدروژنی نفتا با ظرفیت 60 هزار بشکه به طور کامل راه اندازی و در مدار بهره برداری قرار گرفته و شمارش معکوس راه اندازی واحدهای تبدیل کاتالیستی و آیزومریزاسیون در مجموع با 57 هزار بشکه ظرفیت فرآورشی آغاز شده است.



افزایش درجه آرام سوزی و عدد اکتان بنزین تولیدی به 98 از ویژگی‌های این طرح عظیم بنزین سازی است که با راه اندازی این پروژه عملا پالایشگاه نفت اصفهان از واردات مواد اکتان افزا خودکفا خواهد شد.



از سوی دیگر با افزایش این محدودیت‌های خارجی، اخیرا شرکت آمریکایی UOP تحت فشارهای کاخ سفید در طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان حاضر به تحویل کاتالیست‌های مورد نیاز این پروژه پالایشگاهی نشد تا عملا به دلیل عدم تحویل این کاتالیست و مواد فزودنی بهره برداری از این پروژه پالایشگاهی با تاخیرهایی دست و پنجه نرم کند.



عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه آخرین مراحل تولید و تامین کاتالیست بنزین سازی مجتمع بنزینی پالایشگاه نفت اصفهان در حال انجام است، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان مهر ماه عملیات بارگذاری کاتالیست در این مجتمع بنزین سازی انجام شود.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه از پائیز سال جاری تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در پالایشگاه اصفهان آغاز خواهد شد، تصریح کرد: از این رو با آغاز تولید بنزین اروپایی، عرضه و توزیع بنزین با استاندارد یورو چهار در کلانشهر اصفهان و سایر شهرهای بزرگ این استان آغاز خواهد شد.



این مقام مسئول با اشاره به آماده سازی خطوط لوله و انبارهای نفت اصفهان برای عرضه و توزیع بنزین با استاندارد یورو چهار، بیان کرد: هم اکنون برای نخستین بار به صورت آزمایشی این کاتالیست واحدهای بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان در داخل و توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید می شود.



کاظمی پیش از این در گفتگو با مهر با اشاره به تحریم تحویل برخی از کاتالیست‌های بنزینی توسط شرکت UOP آمریکا برای تکمیل طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، بیان کرده بود: با توجه به تحریم‌های اعمال شده با مشارکت سازندگان داخلی تولید این کاتالیست بنزینی در داخل کشور آغاز شده است.



با بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان با ظرفیت تولید روزانه بیش از سه میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 فراهم می‌شود.