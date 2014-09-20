دو شکایت شهرداری از سازمان هواشناسی/ درختان قطع شده نهال نبودند

علی محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این اینکه سازمان پارکها و شهرداری منطقه 21 به طور جداگانه از سازمان هواشناسی برای قطع درختان شکایت کرده اند گفت: ما به عنوان مدعی العموم پیگیر این موضوع هستیم و با شکایت به قوه قضاییه خواستار برخورد قانونی با متخلفانیم.

وی تاکید کرد: قطع درختان در محوطه سازمان هواشناسی بدون اطلاع شهرداری تهران انجام شده است و متاسفانه تعداد قابل توجهی درخت در این محدوده قطع شده است.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضاهای سبز شهر تهران با بیان اینکه بخش بازرسی سازمان پارک ها از محل بازدید کرده است گفت: اظهار نظرهایی که صورت گرفته مبنی بر قطع تنها چند نهال در این بخش درست نیست و متاسفانه تعداد زیادی درخت چندساله قطع شده است.

وی با بیان اینکه درختان قطع شده از گونه اهی مختلف بوده است گفت: از محل این اتفاق بازدید کرده ایم و موضوع کاملا تایید شده است که امیدواریم برخورد مناسب با متخلفان صورت گیرد و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در سطح شهر تهران نباشیم.