توافق عبدالله و احمدزی برای تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس با اشاره به توافق نامزدهای دور دوم انتخابات افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی در عین حال گزارش داد که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی همچنان درباره نتایج بازشماری هشت میلیون رای تحت نظارت سازمان ملل با یکدیگر اختلاف دارند.



در همین رابطه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن ابراز امیدواری درباره امضای هرچه سریعتر توافق نهایی تقسیم قدرت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواستار اعلام نتایج نهایی انتخابات شد.



این توافق درحالیست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است عصر شنبه نتیجه نهایی بازشماری آرا را اعلام کند.



سران جهادی و قوای سه گانه دولت افغانستان روز گذشته برای خروج از بحران انتخاباتی با عبدالله و اشرف غنی دیدار کردند و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوها برای خروج از روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی خبر دادند.



ذکی سانچارکی سخنگوی ستاد اشرف غنی احمدزی در کنفرانس خبری گفت که درباره اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همچنان اختلاف وجود دارد اما انتظار می‌ رود به زودی در این باره نیز توافق حاصل شود و موافقتنامه دولت وحدت ملی امروز شنبه امضا شود.



این توافق درحالیست که عبدالله عبدالله نامزد معترض دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که نتایج نهایی انتخابات را نمی پذیرد، زیرا به گفته این نامزد انتخاباتی آرای پاک از ناپاک جدا نشده است. عبدالله حکومت برخاسته از نتایج انتخابات را متقلب خوانده و هشدار داده بود که حتی یک روز این نوع حکومت را تحمل نمی کند.



احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از هر دو نامزد انتخابات خواسته تا به نتایج اعلام شده احترام بگذارند و تاکید کرده است هیچ دلیل دیگری باقی نمانده که نامزدها نتیجه بازشماری را نپذیرند زیرا تمام معیارهایی که آنها پیشنهاد کرده بودند از طرف جامعه بین الملل مورد قبول واقع شده است.