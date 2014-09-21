امضای توافق ایجاد دولت وحدت ملی افغانستان/ احمدزی رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی در مراسمی در داخل کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد.



این توافقنامه تنها پس از چندین ماه تنش انتخاباتی در ماههای آوریل و ژوئن امضا شد که بر اساس آن اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان شده است و عبدالله نیز سمتی مشابه با سمت نخست وزیر را برعهده دارد و پست ریاست اجرایی در اختیار وی است.



بر اساس این توافقنامه شورای وزیران ایجاد می شود و ریاست آن را رئیس اجرایی به عهده دارد و معاونان رئیس اجرایی نیز عضو شورای وزیران خواهند بود.



از سوی دیگر نتایج نهایی انتخابات پر تنش افغانستان قرار است که امروز یکشنبه از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام شود.



این توافق درحالیست که روز گذشته تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی مذاکرات بسیاری را با میانجیگری سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل با هدف یافتن راه حل برای چگونگی اعلام نتیجه انتخابات داشتند.



حامد کرزای نیز شب گذشته در مراسم سالروز شهادت برهان الدین ربانی بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.



وی ضمن ابراز خوشبینی درباره دستیابی نامزدهای دور دوم انتخابات به توافق نهایی درباره تشکیل دولت وحدت ملی گفت تا پایان روز شنبه خبرهای خوشی به ملت افغانستان می رسد.



طاهر زهیر سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز روز گذشته به خبرگزاری بخدی گفته بود که توافقنامه ایجاد دولت وحدت ملی افغانستان امروز یکشنبه امضا می شود.