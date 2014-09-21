وضعیت حاد بیمار بستری در آی سی یو/ شکایت پزشک از جراح

به گزارش خبرنگار مهر، جوان 23 ساله ای به نام حسین نوابی ساکن خرم آباد به دنبال مصرف پودر بدن سازی به کما می رود و در حال حاضر نزدیک به سه هفته است که در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان دولتی شهید رحیمی خرم آباد بستری است.

استفاده از لوله های تنفسی از طریق دهان، باعث شده تا شرایط این بیمار بحرانی شود و از همین رو، پزشک معالج او که متخصص داخلی است، درخواست کرده که استفاده از لوله های تنفسی به جای دهان، از حلق بیمار انجام شود تا از شدت عفونت جلوگیری گردد.

این مطالب را عموی این بیمار در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد و افزود: متاسفانه بعد از گذشت 5 روز از درخواست پزشکان معالج برادر زاده ام برای انجام جراحی، هنوز این جراح فرصت نکرده که این عمل را انجام دهد. در حالی که او هر روز دو سه جراحی زیبایی بینی انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از نزدیک با این جراح گوش و حلق و بینی برخورد داشته اید که علت را جویا شوید، گفت: متاسفانه اجازه نمی دهند با او حرف بزنیم. در حالی که پزشک معالج برادرزاده ام، همیشه در دسترس است و از هیچ خدمتی کوتاهی نمی کند.

به گفته عموی بیمار، وضعیت رسیدگی به بیماران در بیمارستان نوساز خرم آباد که تجهیزات خوبی دارد، بسیار بد است.

او افزود: وقتی بیمارمان را برای دیالیز می بریم، بعد از انجام دیالیز بیشتر از یک ساعت معطل می شوی که یک نفر پیدا شود او را به بخش برگرداند. وقتی هم خودمان می خواهیم این کار را بکنیم، اجازه نمی دهند.

او همچنین از وضعیت پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان به شدت گلایه کرد و گفت: رسیدگی به بیماران اصلا خوب نیست. بطوریکه خودمان درخواست کردیم پرستار خصوصی بگیریم که با پیشنهاد ما مخالفت کردند و گفتند که بخش مراقبتهای ویژه یک بخش حساس است که همه نمی توانند حضور داشته باشند!!

عموی این بیمار جوان در ادامه به شکایت پزشک معالج برادرزاده اش از جراح گوش و حلق و بینی بخاطر طولانی شدن زمان جراحی بیمارش اشاره کرد و گفت: چند روز است که پزشک معالج برادرزاده ام درخواست جراحی برای جایجایی لوله های تنفسی را داده که متاسفانه هنوز انجام نشده است. در حالی که روزی دو سه جراحی زیبایی بینی انجام می دهد.

او همچنین از درخواست برای انتقال بیمارشان به تهران خبر داد و افزود: خودم آمدم به تهران و به چند بیمارستان دولتی سر زدم و گفتم که می خواهم بیمارمان را انتقال دهیم که متاسفانه می گویند این کار هم شدنی نیست.

گلایه ها و انتقادات این همراه بیمار در حالی مطرح می شود که از 15 اردیبهشت ماه 93، اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس این طرح، ارتقای کیفیت خدمات، یکی از بسته های خدمتی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.