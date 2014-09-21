طرح صادرات چغندر قند از کشور آذربایجان به اردبیل پیشنهاد شده است

محمد باقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت خواندن دستاوردهای این اجلاس تصریح کرد: علاوه بر این توسعه مراودات مقامات محلی و 24 ساعته شدن گمرک بیله سوار نیز طرح شده است.

وی افزود: در پی این اجلاس احداث پل در اصلاندوز و فعالیت 24 ساعته گمرک در تفاهم نامه قید نشده اما به صورت شفاهی مورد موافقت قرار گرفته است.

بهشتی معتقد است این دو مهم زمینه ساز توسعه مراودات تجاری اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان خواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار در ادامه به ارائه لیست کالاهای صادراتی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: در عین حال مبارزه با بیماری های دامی که از مرزهای اردبیل وارد می شود در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای این اجلاس طرح موضوع راه آهن اردبیل- پارس آباد است که در صورت فعال شدن می تواند اردبیل را به کشورهای آسیای میانه متصل کند.

وی در عین حال به فعال شدن گمرک آستارا اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شد اتاق بازرگانی اردبیل به نمایندگی از اتاق ایران در این کشور دفتری دایر کند.

بهشتی تفاهم نامه های اقتصادی، تجاری، گمرک، گردشگری و آموزشی را قابل توجه خواند و تاکید کرد: حضور بخش خصوصی به ویژه نمایندگان اتاق اردبیل در بررسی موانع مراودات تجاری تاثیرات مثبت داشت.