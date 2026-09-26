به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، غلامرضا مازندرانی پس از شکست تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل هند در دیدار نهایی بازیهای آسیایی درباره از دست رفتن قهرمانی با اختلاف اندک اظهار داشت: این اختلاف در واقع فاصله تجربه بازیکنان ما را نشان میدهد. از نظر آمادگی بدنی از حریف برتر بودیم و در کار تیمی نیز چیزی کم نداشتیم اما مسئله اصلی تجربه در لحظات حساس مسابقه بود؛ اینکه بازیکن بداند کدام امتیاز را نباید از دست بدهد و در چه لحظهای باید وارد درگیری شود. بازیکنان ما هنوز به پختگی لازم در این زمینه نرسیدهاند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط سالن و حضور تماشاگران بر عملکرد شاگردانش گفت: در مسابقاتی که فضای سالن آرام بود ارتباط خوبی با بازیکنان داشتیم و آنها نکات فنی را بهخوبی اجرا میکردند اما در دیدار امروز شلوغی سالن و همهمه تماشاگران باعث شد در برخی لحظات صدای کادر فنی به بازیکنان نرسد و آنها تصمیمات درستی نگیرند.
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان درباره اشتباهات تأثیرگذار در نتیجه مسابقه توضیح داد: ما دو امتیاز را تنها به دلیل اشتباهات فنی از دست دادیم. در یک صحنه درخواست ویدئوچک اشتباهی داشتیم که با رد شدن آن یک امتیاز به حریف تعلق گرفت. در صحنهای دیگر نیز دو مهاجم ما از خط وسط عبور کردند. این اشتباهات در چنین مسابقه حساسی بسیار تعیینکننده است.
مازندرانی ادامه داد: اگر بازیکنان میتوانستند آرامش و تمرکز خود را حفظ کنند، این توانایی را داشتیم که مسابقه را با اختلاف خوبی به سود خود به پایان برسانیم. متأسفانه تجربه چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً با آموزش به دست آورد. بازیکنان باید در چنین میدانهایی حضور پیدا کنند فضای مسابقات بزرگ را تجربه کنند و به مرور به پختگی لازم برسند.
وی با اشاره به جوانگرایی در ترکیب تیم ملی خاطرنشان کرد: میانگین سنی تیم ما زیر ۲۳ سال است و نسبت به دوره گذشته ۱۱ بازیکن تغییر کردهاند. در واقع با تیمی تقریباً جدید وارد این مسابقات شدیم. طبیعی است که چنین تغییر گستردهای به دلیل کمتجربگی بازیکنان بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تیم گفت: بازیکنان ما بسیار جوان هستند و این تیم میتواند حداقل در دو دوره آینده بازیهای آسیایی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. سنگبنای خوبی برای آینده گذاشته شده است. چه من هدایت تیم را بر عهده داشته باشم و چه مربی دیگری بازیکنان جوانی با فیزیک مناسب در اختیار داریم که اکنون تجربه حضور در بازیهای آسیایی را نیز کسب کردهاند. امیدوارم این تجربه در دورههای آینده به آنها کمک کند تا برای کسب مدال تلاش کنند.
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