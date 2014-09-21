به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «تهران بانو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی خدایار قاقانی درباره تاریخ شکل‌گیری طبقه متوسط در تهران از دوره پهلوی اول تا امروز است و در حال حاضر آخرین مراحل تحقیقاتی و پژوهش را پشت سر می‌گذراند.

موسیقی این اثر مستند توسط مرتضی ساعدی و بر اساس پژوهش صورت گرفته در آمریکا ضبط می‌شود.

«تهران بانو» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و تاکنون حضور داوود عباسی مدیر تصویربرداری، مرتضی ساعدی آهنگساز، عرفان ابراهیمی امور صدا و مریم قربانی‌نیا مسئول ارتباط با رسانه‌ها قطعی شده است.

مستند «تهران بانو» دومین قسمت از سه‌گانه «خونه» است که قسمت اول آن با حضور آیدین آغداشلو، محمدرضا اصلانی، اشکان امینیان، سیدعبدلله انوار، لوریک ترهوانسیان، زنده‌یاد فریدون حافظی، نصرالله حدادی، ویگن داودی، محمدعلی سپانلو، همایون شهنواز، محمدرضا مدنی، زنده‌یاد شهین مستوفی‌الممالکی، ناصر ملک‌مطیعی، علی معلم، لیلا معیری، سیدعلیرضا میرعلینقی، زنده‌یاد احسان نراقی، جهانگیر هدایت و امیرهمایون ابراهیمی درباره عمارت قدیمی میرزا حسن مستوفی در چال حصار (گلوبندک) ساخته شد.

مرتضی ساعدی که به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده است پیش از این، ساخت موسیقی آثاری همچون مستندهای «راویان تاریخ»، «گواهان تاریخ» و «دستگاه» خسرو سینایی، «آخرین روزهای زمستان» مهرداد اسکویی، پویانمایی‌های «نورالدین پسر ایران» میثم حسینی را در کارنامه کاری خود دارد.

