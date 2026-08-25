به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری ظهر سه شنبه در بازدید از استخر شهرستان گرمه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی این پروژه گفت: برای تکمیل تنها استخر شهرستان گرمه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که منابع لازم را تخصیص خواهیم داد و این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه از سال ۱۳۸۹ باقی مانده و با توجه به اهمیت آن برای مردم شهرستان، باید هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان شمالی افزود: تجهیزات مورد نیاز استخر خریداری شده و برای تکمیل پروژه به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که منابع لازم را تخصیص خواهیم داد.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار مورد نیاز، این پروژه در آینده نزدیک تکمیل و راه‌اندازی شود تا مردم شهرستان گرمه بتوانند از ظرفیت تنها استخر شهرستان بهره‌مند شوند.