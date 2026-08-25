به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن افضار ظهر سه شنبه در نشست تخصصی با مسئولان کانون‌های بسیج هنرمندان منطقه یک که در سالن جلسات فرماندهی سپاه شهرستان آمل برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از گروه‌های مردمی و زمینه‌سازی برای تقویت هنر تراز انقلاب اسلامی از اولویت‌های سازمان بسیج هنرمندان است.

وی افزود: تفاوت هنرمند انقلابی با دیگر هنرمندان تنها در خلق اثر خلاصه نمی‌شود، بلکه این تفاوت در نگاه، تعهد، هویت‌محوری و امیدآفرینی هنرمند معنا پیدا می‌کند و باید برای مدیریت و شکوفایی این ظرفیت برنامه‌ریزی شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان مازندران با اشاره به جایگاه هنر در شرایط امروز جامعه گفت: هنر و قالب‌های مختلف آن در دوره‌ای که شاهد تقابل جدی تفکر مادی با تفکر الهی و توحیدی هستیم، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

افشار، تبیین حقایق و مقابله با جریان‌های دشمن را از وظایف مهم مسئولان بسیج هنرمندان عنوان کرد و ادامه داد: جامعه هنری می‌تواند در عرصه فرهنگ و هنر نقش مؤثری در تبیین واقعیت‌ها و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی ایفا کند.

وی با اشاره به گسترش هنر دیجیتال اظهار کرد: مردم در مواجهه با هنر، حتی در قالب‌های دیجیتال، همچنان به دنبال ارتباط انسانی هستند و فناوری‌های نوآورانه می‌توانند زمینه ارتباط مؤثرتر میان هنرمند و مخاطب را فراهم کنند.

مسئول بسیج هنرمندان مازندران تصریح کرد: استفاده از روش‌ها و رویکردهای جدید می‌تواند ارتباطات انسانی را تقویت کرده و از جلوه‌های غیرانسانی هنر دیجیتال بکاهد.

افشار با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های حوزه هنر گفت: برای توانمندسازی جامعه هنری نمی‌توان با نسخه‌های قدیمی حرکت کرد و باید متناسب با شرایط روز، زیرساخت‌های لازم برای فعالیت و رشد هنرمندان فراهم شود.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و ایجاد ارتباط مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی می‌توان در آینده نزدیک گام‌های جدی‌تری برای توانمندسازی جامعه هنری برداشت.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان مازندران با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه خاطرنشان کرد: بسیج هنرمندان استان دارای ۶ هزار هنرمند بسیجی، ۲۲۰ شورا و ۴۴۰ انجمن در ۱۰ رشته هنری و ۲۲ شهرستان است و برای افزایش اشراف و تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، این مجموعه در چهار منطقه ساماندهی شده است.

افشار با تأکید بر ضرورت نگاه صیانتی به جامعه هنری گفت: صیانت، حمایت و توانمندسازی هنرمندان باید مورد توجه مدیران بسیج هنرمندان قرار گیرد تا ظرفیت‌های موجود در مسیر درست به کار گرفته شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج هنرمندان مازندران با محوریت مسجد اظهار کرد: این نشست فرصتی برای هم‌فکری و ترسیم مسیر فعالیت سازمان بسیج هنرمندان در سال آینده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، بتوانیم در حوزه فرهنگ و هنر استان به اهداف ترسیم‌شده و قله‌های مورد نظر نظام اسلامی دست پیدا کنیم.