به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان سیریک بیان داشت: شهرستان سیریک از شهرستانهای مهم و استراژیکی منطقه است که دلیل آن هم وحدت و همدلی شیعه و سنی است.

هاشمی نخل ابراهیمی با تاکید بر حفظ این وحدت، افزود: باید این وحدت حفظ شود، و چیزی که رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران گردیده همین وحدت کلمه میان مذاهب است.

وی با بیان این مطلب که اگر کسی در خط رهبری و ولایت نباشد این خود مردم هستند که آن را حذف خواهند کرد، افزود: خیلی از نهادها و تشکلها تشکیل شده از مردم است که اشاره ای داشت به سپاه، بسیج، کمیته و خیلی از نهادهای دیگر

وی با اشاره به خدمات و پیگیریهای صورت گرفته در زمینه پرژه آب شیرین کن و کمبود آب سیریک خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قرار بود در هفته دولت فاز اول آب شیرین کن راه اندازی شود اما متاسفانه بخاطر کم کاری پیمانکار این قرارداد لغو و قراداد به نام پیمانکار جدیدی که بومی است بسته شده است.

هاشمی با امید به اینکه در آینده نزدیک تعداد 20 روستای میناب که از خط انتقال آب میناب سیریک و همچنین روستاهای غرب جاسک از این خط برداشته می شود گفت : حمایت و پیگیری مردم توان خدمتگزاری در عرصه های سازندگی و معیشت مردم کمک می کند.

هاشمی نخل ابراهیمی بیان داشت: مخالف اصلی صدور مجوز برای صید برای صیادان اداره کل شیلات هرمزگان است.

وی اضافه کرد : که ما بر این باوریم که شیلات بجای اینکه از صدور مجوز صید خوداری می کند بیاید ذخایر ماهی و میگو در منطقه باز سازی کند تا صیادان بتوانند صید بیشتری کنند در صورتی که شیلات هنوز برنامه ریزی به صورت سنتی انجام می دهد.

هاشمی در ادامه افزود: برای لایروبی رودخانه های گز ، هیوا قرار شده از محل ستاد حوادث برداشته شود که به زودی عملیات لایه روبی این دو رودخانه اجرا می شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بحث راه سازی اشاره خوبی داشت و با بیان این مطلب که در برنامه های راه سازی روستایی سیریک تحولی صورت می گیرد و بیان داشت: در شهرستان سیریک 60 کیلومتر راه روستایی داریم که تا پایان سال 93 حدود 90 درصد از این پرژه ها که تعداد آن 15 پرژه می باشد تکمیل می شود.

وی در ادامه صحبت های خود اعلام کرد هر مرکز دهستان باید سالن ورزشی داشته باشد و افزود : این از مصوبات مجلس است که هر مرکز دهستان یک سالن ورزشی داشته باشد و باید ظرف دو سال این سالن ها ساخته و تحویل مردم گردد.

هاشمی بیان داشت: همراهی مردم برای ما فرض است و نباید مردم شهرهای مرزی به قاجاق و قاچاقچی متهم کنیم.

وی گفت: باید اجازه داد مردم که در مرز زندگی می کنند در حد معاش خود کالاهایی به صورت ته لنجی وارد کشور کنند.