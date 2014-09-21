به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد فراخوان منتشر شده‌ و با توجه به وجود جذابیت های لازم، با در نظر گرفتن مخاطب هدف، ایده پردازی های خلاقانه، استفاده درست از ابزار گرافیکی و در شکل کلان رعایت اصول طراحی گرافیک، آثار راه یافته به بخش داوری مسابقه‌ پوستر بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به شرح زیر و بدون اولویت معرفی شدند:

پوستر نمایش «یه آسمون آبی» به کارگردانی عباس جلیل زاده و طراحی شیوا پوریان از اصفهان

پوستر نمایش «بررسی حادثه ی کوچه ی 24 با تمام جزئیات» به کارگردانی امید نیاز و طراحی مهدی غلامی از اصفهان

پوستر نمایش «درخت الاکلنگ» به کارگردانی هومن مجابی و طراحی علیرضا نعمت الهی از تهران

پوستر نمایش «مورچه های زبل 2 » به کارگردانی ایمان ملکی پور و طراحی حمید نجاتی از اراک

پوستر نمایش «کدو قلقله زن» به کارگردانی مجتبی خمسه و سحر پورفرج و طراحی مجتبی خمسه و سحر پورفرج از تهران

پوستر نمایش «من و حسن کچل» به کارگردانی سید علیرضا دری و طراحی آفرین السادات دری از تهران

پوستر نمایش «افسانه ی ماه و خورشید» به کارگردانی حامد زارعان و طراحی محمد صادق زرجویان از تهران

پوستر نمایش «من و کوزه» به کارگردانی فرزاد لباسی و طراحی حسین زارعی از همدان

پوستر نمایش «سفر دور و دراز مسرور پسر مسرور» به کارگردانی احسان جانمی و طراحی علیرضا مورائیان از اصفهان

پوستر نمایش «دختر کدو تنبل» به کارگردانی علی پاکدست و مریم اقبالی و طراحی سحر امیراقبالی از تهران

پوستر نمایش «خروس زری پیرهن پری» به کارگردانی مجتبی کیمیایی و طراحی جلال صابری از مشهد

پوستر نمایش «امشب دختر پادشاه می خندد» به کارگردانی امید نیاز و طراحی مهدی غلامی از اصفهان

پوستر نمایش «پهلوان کچل» به کارگردانی سحر پورفرج و طراحی محمد حسین توکلی از تهران

«Fabulous Adventures of the big bad wolf and the red riding hood» به کارگردانی سینا ییلاق بیگی و سلما محسنی و طراحی احسان نقابت از تهران

پوستر نمایش «خَرمشیر» به کارگردانی سحر پورفرج و طراحی سعید ملک از تهران

پوستر نمایش «بدون شرح» به کارگردانی جواد رحیم زاده و طراحی محمد افشار از همدان

پوستر نمایش «صدای یک دست» به کارگردانی قطب الدین صادقی و طراحی مجید کاشانی از تهران

پوستر نمایش «پینوکیو» به کارگردانی محمد رضا مالکی و طراحی احسان نقابت از تهران

پوستر نمایش «ماندولین و اشک های جادویی» به کارگردانی مرضیه نادری و طراحی مرضیه سرمشقی از تهران

پوستر نمایش «زیر گنبد کبود» به کارگردانی فریبا یعقوب لو و طراحی حسین زارعی از همدان

پوستر نمایش «سفر رویایی کوتوله ها» به کارگردانی پرستو گلستانی و طراحی مهدی رایگانی از تهران

پوستر نمایش «حکایت مرد کوهستان» به کارگردانی افسانه زمانی و طراحی مرضیه سرمشقی از تهران

پوستر نمایش «کریسمس مبارک» به کارگردانی امید نیاز و طراحی مهدی غلامی از اصفهان

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از 15 مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا 21 مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.