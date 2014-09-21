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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۵۵

افت شدید ذخیره آب در سدهای شرق تهران/ سد لار در شرایط ویژه قرار گرفت

افت شدید ذخیره آب در سدهای شرق تهران/ سد لار در شرایط ویژه قرار گرفت

مدیرعامل آب منطقه ای تهران با اعلام اینکه در حال حاضر سدهای لتیان و لار در شرق تهران تنها 50 میلیون مترمکعب آب دارند گفت: طرح جلوگیری از فرار آب سد لار و انتقال آن به سد لتیان با اجرای 29 کیلومتر تونل، انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی با اعلام اینکه سدهای شرق تهران فقط 50 میلیون مترمکعب آب دارند گفت: در حال حاضر، سد لار 30 میلیون مترمکعب و لتیان 45 میلیون مترمکعب آب دارد که از این میزان 27 میلیون مترمکعب قابل استفاده نیست.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه با کاهش برداشت از سدها درصدد افزایش مدت بهره‌برداری هستیم افزود: باید میزان ورودی و خروجی آب را به هم نزدیک کنیم تا چند روز بیشتر آب داشته باشیم.

ارتقایی ادامه داد: به‌ دلیل شرایط ویژه سد لار و همچنین وجود 5 مترمکعب فرار آب، انتقال آب از این سد را از 5 مترمکعب به 2.8 مترمکعب کاهش داده‌ایم. وی با بیان اینکه عمق فرار آب سد لار بسیار بالا است و آب‌ بندی سطحی در کف دریاچه هم اقتصادی نیست گفت: آخرین تصمیم این است تا با جمع‌ آوری آب از چشمه‌ های پایین‌ دست و محل‌ های فرار آب، تونلی به‌ طول 29 کیلومتر از سد لار به سد لتیان اجرا شود تا بخشی از فرار آب این سد معادل 170 میلیون مترمکعب را به لتیان منتقل کند.

وی افزود: برای این طرح حدود 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با اجرای آن، انتقال آب از حوزه لار به سمت تهران دو برابر می‌شود.

کد مطلب 2374694

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