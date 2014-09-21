روحانیان از افراط و تفریط پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا، با تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه و آرزوی مؤفقیت روزافزون برای طلاب، به آنها توصیه کرد تا در این مسیر ولایت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی با تأکید بر رعایت احترام اساتید و معلمان از سوی طلاب و علم آموزان از آنها خواست تا در زندگی خود مدیریت تحصیلی و اخلاقی داشته باشند و اجازه ندهند مشکلات و موانع؛ مانع دستیابی به اهداف عالی آنها شود.

حجت الاسلام روحانی نیا با بیان این که طلاب و روحانیان الگوهای رفتاری و حرکتی در جامعه هستند، تصریح کرد: باید اعضای این قشر سعی کنند از افراط و تفریط در رفتار و گفتار و افکار در تمامی امور خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری درباره میثاق طلبگی و پایبندی به ارزش های طلبگی، به تشریح ابعاد میثاق طلبگی پرداخت و اظهار داشت: یکی از ویژگی های مهم میثاق طلبگی این است که طلاب فھم و درک صحیحی از دین داشته باشند و آن را در عمل به درستی اجرا کنند.

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی داشتن ایمان قوی از سوی طلاب و روحانیان را از دیگر ویژگی های میثاق طلبگی مورد نظر مقام معظم رهبری دانست و افزود: افزون بر این؛ میثاق طلبگی ایجاب می کند که روحانیان برای تبیین و تبلیغ دین و اجرای آن در سطح جامعه تلاش و کوشش فراوانی داشته باشند و در برابر موانع ناامید نشوند.

حجت الاسلام روحانی نیا همچنین با اشاره به لزوم تربیت طلبه تراز انقلاب اسلامی؛ این مهم را نیازمند لوازم و معیارهایی دانست و اظهار داشت: مهم ترین معیار برای تربیت طلبه تراز انقلاب اسلامی و شاخص بودن؛ داشتن روحیه اسلام خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مقابله با استکبار جهانی و به خصوص مقابله با هجمه های فرهنگی است.

وی اضافه کرد: امروزه کشور نیازمند مبلغان و استادان کارآمد و به روز در عرصه فرهنگ، تعلیم و تربیت بوده و در این میان سهم حوزه های علمیه بیش از آن میزانی است که در اذهان ما وجود دارد.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا بنابراین در عرصه فرهنگی با توجه به هجمه های متعددی که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب متوجه جامعه و به خصوص سنگر مقدس حوزه‌های علمیه و قشر جوان می شود؛ مسئولیت روحانیان و طلاب در عرصه مقابله و خنثی سازی این تهاجمات بسیار بااهمیت و مهم است.

وی از طلاب و روحانیان خواست تا بیش از پیش خود را به تهذیب و تربیت دینی آراسته کنند تا الگوهای رفتاری و اخلاقی مناسبی برای دیگر افراد جامعه باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی با بیان این که طلاب حوزه های علمیه می باید به اخلاق و تهذیب نفس اهمیت زیادی بدهند، تصریح کرد: روحانیان و دانش آموزان علوم دینی می باید مطالعه زیادی در حوزه اخلاق داشته و همیشه مراقب رفتار و اخلاق خود باشند چرا که کوچکترین لغزش ها نیز برای این قشر؛ بزرگ و بااهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون در استان 900 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور 15 حوزه علمیه شامل 9 مدرسه علمیه ویژه برادران و شش مدرسه علمیه ویژه خواهران دایر است.

امسال در مجموع هزار و 500 طلبه خواهر و برادر در 15 حوزه علمیه شهرستان های مختلف این استان در سطوح یک، دو و سه به تحصیل علوم دینی می پردازند.