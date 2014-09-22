به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر نقده ای مدیرگروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نشست علمی نسبت عرفان اسلامی با هنر، معماری و شهرسازی با حضور و سخنرانی حکیم معماری اسلامی، استاد عبدالحمید نقره کار در قم برگزار می شود.

دلیر، هدف از برگزاری این نشست را برقراری ارتباط تراث به جامانده از عرفای بنام با سایر دانشهای موجود دانست و افزود: در این نشست به ارتباط عرفان و یا نسبت آن با فلسفه هنر، شهرسازی و معماری که می تواند یکی از پازل های تمدن نوین اسلامی باشد توجه ویژه ای می شود.

وی افزود: در این نشست دانش پژوهان دانش عرفان در مقام حمایت علمی عرفان از علوم انسانی به طور اعم و از فلسفه هنر و معماری و شهرسازی به صورت خاص بر می آیند.

عبدالحمید نقره کار، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت است که از او به عنوان حکیم معماری اسلامی یاد می شود. وی مدیریت قطب علمی معماری اسلامی و ریاست کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی را در کارنامه علمی درخشان خود به ثبت رسانده است.

این نشست پنج شنبه 3 مهرماه از ساعت 10 تا 12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.



