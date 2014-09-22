زنگ شکوفه های در مدارس کردستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نمادین جشن شکوفه ها امروز دوشنبه در دبستان شاهد دخترانه شهیده فاتحی کرجو و با حضور مشاوروزیر آموزش و پرورش و مدیرکل اموربانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استان کردستان در سنندج برگزار شد.

جشن شکوفه ها امروز همزمان با سراسر کشور در مدارس استان کردستان هم برگزار شد و با به صدادرآمدن زنگ شکوفه ها سال تحصیلی برای 25 هزار دانش آموز کلاس اولی این استان آغاز شد.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان سنندج در مراسم نمادین جشن شکوفه ها در دبستان شاهد دخترانه شهیده فاتحی کرجو با تبریک آغاز سال تحصیلی و هم چنین هفته دفاع مقدس گفت: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس فرصت مغتنمی برای آشنا کردن دانش آموزان با وقایع و رخدادهای این دوران است.

ابراهیم سلیمانی دوران دفاع مقدس را سند افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: هفته دفاع مقدس یادآور سلحشوری و ایثارگری رزمندگان است و باید همواره گرامیداشته شود.

وی اظهارداشت: آنچه حائز اهمیت است آغاز سال تحصیلی با آرامش خاطر است که در این رابطه مسئولان و دست اندرکاران آموزش و پرورش با تشکیل جلسات مختلف سعی در ایجاد شرایط مناسب آموزشی برای دانش آموزان کردند.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان سنندج ادامه داد: والدین هم باید در کنار معلمان و مدیران علاوه بر آموزش به امر پرورش دانش آموزان هم توجه ویژه ای داشته باشند.

در ادامه این مراسم شکوفه های دبستان شهیده فاتحی کرجو به صورت دسته جمعی سرودی را اجرا کردند و مورد تشویق مسئولان و والدینشان قرار گرفتند.

بعد از سخنرانی مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش کردستان زنگ شکوفه ها توسط تنها روحانی حاضر در مراسم رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج به صدا درآمد و بار دیگر هم این زنگ توسط مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش نیز نواخته شد و سپس دانش آموزان کلاس اول بعد از ردشدن از زیر قرآن کریم وارد کلاس درس شدند.