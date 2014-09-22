به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی پیش از عزیمت به نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: مقصد اصلی این سفر شرکت در شصت‌ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل است.

وی افزود: البته امسال اجلاس دیگری تحت عنوان آب و هوا برای محیط زیست برگزار می‌شود که بیش از 100 کشور در آن شرکت می‌کنند.

روحانی مساله آب و هوا را مساله مهمی دانست و بیان کرد: اگر اقدامات جدی در سراسر دنیا انجام نگیرد، سلامت انسان‌ها و محیط زیست به خطر می‌افتد، لذا به اقدامات جدی و همگانی در زمینه محیط زیست نیاز داریم.

رئیس جمهور حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را برای بیان نظرات مردم ایران مهم دانست و گفت: سازمان ملل تریبونی است که می‌شود صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

وی صحبت در مورد ایران‌هراسی را یکی از مهمترین محورهای گفتگوهایش در نیویورک خواند و تصریح کرد: سال‌ها است که برخی کشورها، ملت‌ها را از ایران می‌ترسانند و به دروغ اتهاماتی نسبت به ایران می‌زنند. ملت ایران یک ملت کاملا مردم‌سالار است و دولت آن نیز در چارچوب انتخابات توسط مردم ایران انتخاب می‌شود و ملتی با سابقه فرهنگی بسیار کهن و غنی است. ایران سال‌ها است که با کسی نجنگیده، اما متاسفانه مورد تجاوز دیگران قرار گرفته است.

روحانی اسلام‌هراسی را دومین محوری دانست که در مورد آن سخن می‌گوید و اضافه کرد: برخی‌ها دنیا را از فرهنگ اسلام می‌ترسانند، در اسلام تهدید و اجباری برای دیگران وجود ندارد.

رئیس جمهور ادامه داد: اسلام، دینی است که مردم را به تدبیر، تعقل و زندگی اخلاقی تشویق می‌کند، اما متاسفانه برخی‌ها دین اسلام را دین شمشیر معرفی می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: این شمشیر نبوده است که موجب روی آوردن مردم به دین اسلام شده است، بلکه این کردار راست، رفتار راست و آئین درست اسلامی بود که جهانیان را به این دین دعوت کرده است.

روحانی با اشاره به مسأله هسته‌ای ایران خاطر نشان کرد: در موضوع هسته‌ای همانگونه که بارها مطرح شده، ما هرگز از حقوق حقه هسته ای خود کوتاه نخواهیم آمد و از اهدافمان دست برنمی‌داریم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت به دنبال سلاح هسته ای نبوده است، افزود: در این مذاکرات اگر 1+5 شفافیت و احترام متقابل می خواهد، برای ما نیز قابل قبول است، اما اگر می خواهد که ما از حقوق حقه خودمان کوتاه بیاییم، این امکان‌پذیر نیست و دولت، ملت و مقام معظم رهبری آن را نمی پذیرد.

وی با بیان اینکه در ایران در مورد مساله هسته ای یک صدا وجود دارد، گفت: در مورد مساله هسته ای ما یک صدای واحد داریم و چند صدایی وجود ندارد و آن صدای واحد نیز «فناوری صلح‌آمیز آری و سلاح هسته ای نه» است و همه نسبت به این شعار همدل و هم‌سخن هستیم.

روحانی ادامه داد: اگر طرف مقابل به حقوق ملت ایران احترام نگذارد، نتیجه این مذاکرات صددرصد باخت باخت خواهد بود و آنها فکر نکنند که فقط ایران ضرر می کند، این ضرر بیشتر متوجه خود آنان است و اگر در این مذاکرات درست حرکت کنیم، نتیجه آن برد برد است.

رئیس جمهور با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی ایران در منطقه تصریح کرد: همه می دانند که ایران چه نقشی در اقتصاد منطقه دارد و این نیز به نفع کشورهای همسایه خواهد بود که مسأله هسته‌ای ایران به طور عادلانه حل و فصل شود.

وی مساله ناامنی و بی‌ثباتی منطقه را یکی دیگر از محورهای مذاکرات و گفتگوهای خود در نیویورک برشمرد و گفت: متأسفانه گروه های تروریستی آرامش و راحتی را از مردم سلب کرده اند و میلیون‌ها انسان در غزه، عراق و از سوریه آواره شده اند و ما می بینیم که نه تنها به مسجد بلکه به کلیساها و سایر عبادتگاه ها و همچنین مردم، زنان و دختران نیز رحم نمی کنند و آنان را به اسارت می برند.

روحانی افزود: خوشبختانه ایران اولین کشوری بود که به کمک مردم منطقه شتافت و امروز آرامش بهتری نسبت به دیروز در عراق مشاهده می کنیم، همچنان که در افغانستان و فلسطین نیز آرامش بهتری نسبت به سال های گذشته وجود دارد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امیدواریم همه دست به دست هم دهند تا تروریست ها را سر جای خود بنشانند و مسأله منطقه تنها توسط خود دولت های منطقه حل و فصل خواهد شد.

روحانی آنچه که غربی‌ها برای مبارزه با تروریسم انجام می‌دهند را حرکتی نمایشی خواند و یادآور شد: در این سفر همچنین ملاقات های دو جانبه با دیگر کشورها به خصوص کشورهای منطقه خواهیم داشت و امیدواریم آنچه که به صلاح منطقه باشد، از این مذاکرات حاصل شود.