پرسپولیس با تارتار به دنبال بازگشت به قهرمانی؛ نقطه ضعف سرخ ها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با هدایت مهدی تارتار آغاز کرده است؛ سرخپوشان که امیدوارند در این فصل بتوانند شرایط متفاوتی را نسبت به دو فصل اخیر تجربه کنند، پس از برگزاری ۶ بازی، موفق به کسب ۴ پیروزی، یک تساوی و یک شکست شدهاند و در مجموع نتایج قابل قبولی را در هفتههای ابتدایی فصل به ثبت رساندهاند.
پرسپولیسیها که در دو فصل اخیر نتوانستهاند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند، این فصل را با امیدواری بیشتری دنبال میکنند و امیدوارند روند نتیجهگیری تیم در هفتههای ابتدایی ادامه پیدا کند. سرخپوشان در شرایطی با هدایت مهدی تارتار وارد رقابتهای فصل جدید شدهاند که هدف اصلی آنها بازگشت به جمع مدعیان و جبران ناکامیهای دو فصل گذشته است.
هواداران پرسپولیس امیدوارند تیمشان با ادامه روند فعلی بتواند در ادامه مسابقات نیز نتایج مناسبی کسب کند و در پایان فصل بار دیگر برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر رقابت کند. سرخها همچنین در کنار هدفگذاری برای قهرمانی، به دنبال آن هستند که سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی را نیز به دست آورند تا فصل جدید برای این تیم با بازگشت به سطح اول فوتبال باشگاهی قاره همراه شود.
محمود شافعی کارشناس فوتبال و پیشکسوت پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط پرسپولیس در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به شرایطی که از ابتدای لیگ برای پرسپولیس به وجود آمده و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در کادر فنی و بخشی از مدیریت باشگاه و ادامه فعالیت با حدادی، شرایط پرسپولیس تا اینجای کار بد نیست.
وی افزود: بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شدهاند باعث شدهاند تا یک مقدار پوستاندازی در پرسپولیس شکل بگیرد و نفراتی که به صلاحدید سرمربی کارایی لازم را نداشتند از تیم جدا شوند. این اتفاق برای رسیدن به قهرمانیهای گذشته و تشکیل تیمی که بازیکنان جدید بتوانند خودشان را در قالب یک تیم قهرمان قرار دهند، لازم بود.
پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: به نظر من تا اینجای کار، به غیر از دیدار برابر تراکتور که پرسپولیس در آن بازی مقداری دچار نوسان شد و در نهایت مسابقه را واگذار کرد، در سایر بازیها عملکرد خوبی داشته است. به قول معروف، یک هارمونی خوبی هم در تیم شکل گرفته و امیدواریم در ادامه و پس از تعطیلی مسابقات، پرسپولیس بتواند در بازیهای آینده نیز عملکرد خوبی داشته باشد.
شافعی درباره عملکرد مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس نیز گفت: مهدی تارتار همبازی و همباشگاهی من بوده و ارتباط خانوادگی بسیار خوبی نیز با یکدیگر داشتهایم و همچنان این ارتباط وجود دارد. به نظر من تارتار تا اینجای کار خیلی خوب نتیجه گرفته است. ضمن اینکه او تغییرات اساسی در ترکیب بازیکنان داشته تا نفرات جدید بتوانند با اهداف تاکتیکی سرمربی هماهنگ شوند و طبیعتاً برای رسیدن به این هماهنگی به زمان نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: من معتقدم باید به امثال مهدی تارتار بها داد. او یکی از باسابقهترین مربیان لیگ برتر است و رزومه خوب و درخشانی دارد. تارتار در تمام تیمهایی که حضور داشته عملکرد خوبی ارائه کرده و توانسته تیمهای تحت هدایت خود را به مراحل بالاتر برساند. امیدوارم با اعتمادی که کادر فنی به او دارد، بتواند پرسپولیس را در شرایط خوبی قرار دهد و از نظر تاکتیکی تیم را به سطح بالایی برساند تا به امید خدا پرسپولیس بتواند شرایط خیلی خوبی در جدول مسابقات داشته باشد.
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه درباره عملکرد تیم فوتبال امید ایران برابر امارات تصریح کرد: بازی امید و امارات را که با سرمربیگری آقای عبدی برگزار شد، به طور کامل صبح دیدم. تیم امید بازی فوقالعاده خوبی انجام داد و عملکرد بازیکنان نیز بسیار خوب بود.
شافعی ادامه داد: تنها مسئلهای که وجود دارد این است که بعضی از بازیکنان تیم تجربه بینالمللی ندارند. به دلیل نداشتن بازیهای تدارکاتی قوی و همچنین شرایطی که فدراسیون باید برای آمادهسازی تیم امید و رسیدن به المپیک در نظر میگرفت و این اتفاق رخ نداد، ممکن است بسیاری از این بازیکنان برای نخستین بار باشد که در یک تورنمنت مهم شرکت میکنند. این موضوع شاید در روند بازیها به تیم آسیب بزند و باید ببینیم عملکرد بازیکنان در ادامه مسابقات به چه شکل خواهد بود.
وی گفت: در مجموع معتقدم با شرایطی که فوتبال ما دارد و نمیتواند بستر بازیهای تدارکاتی خیلی خوبی را برای تیمهای المپیک، جوانان و حتی تیم ملی بزرگسالان فراهم کند، کار برای تیم امید سخت میشود. تیم امید برای اینکه بتواند در چنین مسابقاتی نتیجه قابل قبولی بگیرد، شرایط دشواری دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در ادامه بازیها چه اتفاقی رخ میدهد و عملکرد بازیکنان به چه شکلی خواهد بود.
شافعی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقاط ضعف و قوت پرسپولیس اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پرسپولیس تغییر و تحولات اساسی در جذب بازیکنان داشته است، قطعاً تعدادی از بازیکنان جدید با نظر فنی سرمربی به تیم اضافه شدهاند. بخشی از بازیکنان نیز قرارداد داشتند و تارتار شناخت لازم را از آنها داشته است.
وی افزود: به نظر من نقطه ضعف پرسپولیس در حال حاضر در پست هافبک وسط و پلیمیکر است. پرسپولیس باید هرچه سریعتر از این معضل خارج شود و بازیکنی را در این پست داشته باشد که بتواند فاصله بین خطوط دفاع و حمله را مدیریت و رهبری کند. این یکی از نقاط ضعفی است که پرسپولیس باید هرچه سریعتر برطرف کند.
کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: پرسپولیس خط حمله خیلی خوبی دارد و این خط یکی از نقاط قوت تیم است. در کنارهها نیز بازیکنان بسیار تأثیرگذار و خوبی در اختیار دارد و از یک دروازهبان مطمئن هم برخوردار است. در مجموع، پرسپولیس در سه خط دفاع، هافبک و فوروارد بازیکنان خوبی دارد، اما تنها نقطهای که به نظر من میتواند این هارمونی و تناسب را به شکل بهتری ایجاد کند، حضور یک هافبک نفوذی و پلیمیکر است.
شافعی ادامه داد: به نظر من با جذب یک بازیکن در نیمفصل، پرسپولیس میتواند این پازلهای تاکتیکی را بهتر در کنار یکدیگر قرار دهد. در مجموع، این تیم در جذب و چینش نفرات خوب عمل کرده و امیدوارم به امید خدا با کسب یک قهرمانی خوب در این فصل، بتواند اعتماد ایجادشده برای سرمربی و کادر فنی و همچنین آقای تارتار را حفظ کند و در ادامه مسیر نیز مراحل بهتری را طی کند.
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