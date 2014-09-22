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۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هشدار اسعدی درباره سوء استفاده از عنوان چهره‌های ماندگار

هشدار اسعدی درباره سوء استفاده از عنوان چهره‌های ماندگار

دبیر ستاد چهره‌های ماندگار نسبت به سوء استفاده برخی از شرکت‌ها از نام ستاد چهره‌های ماندگار و اعطای این نشان به برخی از افراد، واکنش و هشدار داد.

محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: اخیرا برخی شرکت‌ها با سوء استفاده از نام و اعتبار ستاد چهره‌های ماندگار، اقدام به برپایی مراسم و انتخاب افرادی در حوزه‌های مختلفی از جمله پزشکی، مهندسی، مدیریت و ... تحت عنوان چهره‌های ماندگار کرده‌اند.

وی افزود: با عنایت به این که این شرکت‌ها تنها با انگیزه سودآوری به برخی شخصیت‌ها مراجعه می‌کنند، اعلام می‌کنم که تنها سایت www.chehreha.iribtv.ir به طور رسمی، مرجع اعلام اسامی چهره‌های ماندگار است و در صورت هر اقدامی که با نام چهره‌های ماندگار صورت می‌گیرد، مخاطبان می‌توانند با مراجعه به این سایت از صحت موضوع مطمئن شوند.

دبیر ستاد چهره‌های ماندگار گفت:‌ روشن است تجلیل از نخبگان به هر نحو، کاری شایسته است، اما سوء استفاده از نام نهادهای مجری این گونه فعالیت‌ها، امری نکوهیده و در تضاد با اصول دینی، اخلاقی، عرفی و قانونی است.

اسعدی در پایان گفت: البته اقدام حقوقی نیز به نحو مقتضی با مسئولان این دفاتر و شرکت‌ها انجام خواهد شد.

کد مطلب 2375232

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