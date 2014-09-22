محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: اخیرا برخی شرکت‌ها با سوء استفاده از نام و اعتبار ستاد چهره‌های ماندگار، اقدام به برپایی مراسم و انتخاب افرادی در حوزه‌های مختلفی از جمله پزشکی، مهندسی، مدیریت و ... تحت عنوان چهره‌های ماندگار کرده‌اند.

وی افزود: با عنایت به این که این شرکت‌ها تنها با انگیزه سودآوری به برخی شخصیت‌ها مراجعه می‌کنند، اعلام می‌کنم که تنها سایت www.chehreha.iribtv.ir به طور رسمی، مرجع اعلام اسامی چهره‌های ماندگار است و در صورت هر اقدامی که با نام چهره‌های ماندگار صورت می‌گیرد، مخاطبان می‌توانند با مراجعه به این سایت از صحت موضوع مطمئن شوند.

دبیر ستاد چهره‌های ماندگار گفت:‌ روشن است تجلیل از نخبگان به هر نحو، کاری شایسته است، اما سوء استفاده از نام نهادهای مجری این گونه فعالیت‌ها، امری نکوهیده و در تضاد با اصول دینی، اخلاقی، عرفی و قانونی است.

اسعدی در پایان گفت: البته اقدام حقوقی نیز به نحو مقتضی با مسئولان این دفاتر و شرکت‌ها انجام خواهد شد.