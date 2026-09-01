خبرگزاری مهر، گروه استانها-اکرم محمدی: در زمان عبور از خیابانهای مرکزی و اصلی شهر همدان میتوان شلوغی کلافه کنندهای دید که ناشی از افزایش تعداد خودروها و حرکت کند در خیابانهای شهر است.
کلانشهر تاریخی همدان این روزها با مشکلی به نام ترافیک دستوپنجه نرم میکند که دیگر به ساعات خاصی از روز محدود نمیشود. جولان خودروهای تکسرنشین در کوچه و خیابانهای شهر به یک عادت غالب تبدیل شده که هر روز بر حجم گرههای ترافیکی میافزاید و صدای بوق خودروهای گرفتار در ترافیک بر شلوغی و کلافگی رانندگان و شهروندان افزوده است.
این در حالی است که هنوز به فصل پاییز و زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها نرسیدهایم اما تابستان همدان نیز زیر سایه سنگین ترافیک قرار گرفته و حضور پرتعداد خودروها در معابر زنگ خطری جدی برای ماههای آتی و پس از بازگشایی مدارس و دانشگاهها به شمار میرود.
وقتی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی پاسخگوی نیازهای روزمره مردم در ساعات پر تردد نیست و شهروندان با کمبود سرویس یا هزینههای سرسامآور روبهرو میشوند، ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی روی میآورند و این چنین است که خیابانها میزبان ارتش خودروهای تکسرنشین میشوند اما معضل بزرگ دیگر پیدا کردن جای پارک است.
رانندگان برای یافتن یک فضای پارک مناسب مجبور هستند که دقایقی از وقت خود را در خیابانهای پرتردد تلف کنند و یا به صورت دوبل پارک کرده و به گره ترافیکی شهر بیفزایند.
نقشه خاص شهر همدان، بافت قدیمی خیابانها و عدم تناسب زیرساختهای کالبدی شهر با توسعه شتابزده خودروها گنجایش پذیرش این حجم از وسایل نقلیه را ندارد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای کاهش ترافیک در شهر همدان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در زمینه کاهش ترافیک تقویت حملونقل عمومی است تا استفاده از خودروهای تکسرنشین کاهش پیدا کند و شهروندان بیشتر از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند.
مهدی حیدری افزود: در راستای کاهش ترافیک ۲ خط اتوبوس تندرو یا «بیآرتی» در همدان راهاندازی شده و تعدادی اتوبوس صفر نیز به ناوگان حملونقل عمومی اضافه شده است.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: همچنین حدود ۵۰۰ دستگاه تاکسی سواری و نزدیک به ۶۰ دستگاه ون نوسازی شد و اقداماتی در زمینه هوشمندسازی حملونقل عمومی نیز انجام شده است.
حیدری با بیان اینکه اپلیکیشن اتوبوسرانی همدان آماده بهرهبرداری است، گفت: این اپلیکیشن میتواند در راستای افزایش استفاده شهروندان از حملونقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد و اقدامات دیگری نیز در همین زمینه در حال انجام است.
وی یکی دیگر از اقدامات انجامشده برای کاهش مشکلات ترافیکی همدان را تکمیل پروژههای نیمهتمام عنوان کرد و گفت: پروژههایی مانند تقاطع غیرهمسطح غدیر و تقاطع غیرهمسطح شهید همدانی که از سالهای گذشته و حتی از دوره چهارم شورای اسلامی شهر آغاز شده بود، به سرانجام رسید.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان افزود: پروژه ترافیکی پارکینگ آقاجانی بیگ نیز که از دوره چهارم شورا نیمهتمام باقی مانده بود به بهرهبرداری رسید و نقش مهمی در ساماندهی ترافیک آن منطقه ایفا کرد.
حیدری با اشاره به اجرای اصلاحات هندسی در برخی معابر شهر همدان بیان کرد: اصلاح هندسی بلوار شهید رجایی انجام شد و میدان مدرس نیز نیاز به غیر همسطح سازی دارد.
غیر همسطح سازی میدان مدرس یکی از گرههای ترافیکی همدان را باز میکند
وی میدان مدرس را یکی از مهمترین گرههای ترافیکی همدان دانست و گفت: این میدان نیازمند اجرای طرح غیرهمسطحسازی است اما به دلایلی تاکنون استانداری با اجرای این پروژه موافقت نکرده است و در صورت اجرای طرح غیرهمسطحسازی در میدان مدرس یکی از گرههای بزرگ ترافیکی شهر برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: اصلاحات هندسی گستردهای در میدان امام حسین(ع) یا میدان سیلو انجام شده و در ورودی شهرک آیتالله مدنی و بلوار حضرت امام خمینی(ره) نیز اصلاح هندسی صورت گرفت که این اقدامات در بهبود عبور و مرور موثر بوده است.
حیدری با اشاره به افزایش خودروهای ورودی به شبکه معابر همدان گفت: باید توجه داشته باشیم که در شهری زندگی میکنیم که به گفته پلیس سالانه حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو به آن اضافه میشود در حالی که خودروهای فرسوده به میزان کافی از رده خارج نمیشوند.
وی افزود: همین موضوع باعث میشود با وجود اجرای طرحها و اقدامات مختلف نتوانیم در حوزه ترافیک به وضعیت ایدهآل برسیم چراکه همزمان با اصلاح گرههای ترافیکی، گرههای جدیدی نیز به شبکه معابر اضافه میشود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان با تاکید بر نقش مردم در کاهش ترافیک گفت: حداقل کاری که شهروندان میتوانند انجام دهند رعایت رفتار و فرهنگ صحیح رانندگی است.
حیدری ادامه داد: رعایت نکردن قوانین، پارک دوبل و پارک خودرو در ایستگاههای حملونقل عمومی از جمله مواردی است که مشکلات ترافیکی ایجاد میکند و اگر شهروندان در این زمینه همکاری و مقررات را رعایت کنند وضعیت عبور و مرور در شهر بسیار بهتر خواهد شد.
آغاز دوباره اجرای طرح پارک حاشیهای در همدان
وی از آغاز دوباره اجرای طرح پارک حاشیهای در همدان خبر داد و گفت: طرح پارک حاشیهای در مقطعی به دلیل جنگ و مسائل امنیتی متوقف شده بود اما اکنون اجرای آن از سر گرفته شده است.
حیدری بیان کرد: هدف از اجرای طرح پارک حاشیهای توزیع عادلانه ظرفیت پارک موجود در معابر میان شهروندان است و براساس این طرح نیم ساعت نخست پارک در معابر رایگان خواهد بود و پس از آن مبالغی تعیین میشود تا شهروندان ضمن انجام سریع امور خود خودرو را جابهجا کنند و امکان استفاده سایر شهروندان از فضای پارک نیز فراهم شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش شهروندی اظهار کرد: آموزش شهروندی یکی از مهمترین بخشهای مدیریت شهری است و در کنار موضوعاتی مانند رعایت حقوق شهروندی، خودداری از تخریب امکانات و زیرساختهای شهری آموزش فرهنگ رانندگی نیز اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: موضوع آموزش فرهنگ رانندگی متاسفانه در سالهای گذشته آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته بود اما در ۲ تا سه سال اخیر اطلاعرسانیهایی از سوی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل و ترافیک شهرداری همدان انجام شده است.
حیدری گفت: این اطلاعرسانیها از طریق بیلبوردها، تابلوهای پیام متغیر یا دیاماس و همچنین بخش انتهایی شیشه اتوبوسها انجام شده و موضوعاتی مانند رعایت حقوق شهروندی در رانندگی، رعایت حق تقدم، باز گذاشتن راستگرد در چهارراهها، پرهیز از پارک دوبل و تاثیر آن بر جریان ترافیک به شهروندان آموزش داده شده است.
وی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجامشده در حوزه آموزش شهروندی و ترافیکی همچنان فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم و باید کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
افزایش استفاده از سرویس مدارس برای کاهش ترافیک مهرماه
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان در ادامه درباره برنامههای مدیریت شهری برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها گفت: اصلیترین و موثرترین اقدام برای کاهش ترافیک در زمان بازگشایی مدارس فراگیر کردن و ساماندهی سرویس مدارس است.
حیدری افزود: آموزش و پرورش و شهرداری در این زمینه نقش اصلی دارند و هرچه استفاده از سرویس مدارس اصولیتر و گستردهتر شود تعداد خودروهای تک دانشآموزی در روزهای آغاز سال تحصیلی کاهش پیدا میکند و فشار کمتری به شبکه معابر وارد میشود.
وی با اشاره به آمار سال گذشته اظهار کرد: براساس آمار موجود سال گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از دانشآموزانی که به حملونقل خودرویی نیاز داشتند در حوزه سرویس مدارس ثبتنام کرده بودند و بخش عمدهای از دانشآموزان با خودروهای تکسرنشین جابهجا میشدند.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان از والدین خواست استفاده از سرویس مدارس را جدی بگیرند و گفت: استفاده از سرویس مدارس به روان شدن ترافیک شهر کمک میکند چراکه اگر هر چهار یا پنج دانشآموز با یک خودرو جابهجا شوند در واقع یک خودرو کار جابهجایی پنج دانشآموز را انجام میدهد و چهار خودرو از شبکه معابر حذف میشود.
حیدری درباره چشمانداز ترافیک همدان نیز گفت: اگر در چارچوب طرح جامع ترافیک شهر همدان که در این دوره تهیه و تصویب شده حرکت کنیم میتوان به آینده ترافیک شهر امیدوار بود.
وی توسعه ناوگان حملونقل عمومی و اجرای پروژههای غیرهمسطحسازی تقاطعها را از محورهای مهم این طرح عنوان کرد و افزود: پروژه ساماندهی تقاطع پیشاهنگی در قالب اجرای یک دوربرگردان غیرهمسطح در بلوار ولایت نیز در دستور کار قرار دارد و پیمانکار این پروژه انتخاب شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز میشود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان در پایان خاطرنشان کرد: اگر در کنار توسعه حملونقل عمومی و اجرای پروژههای ترافیکی فرهنگ شهروندی و فرهنگ صحیح رانندگی نیز ارتقا پیدا کند میتوانیم شاهد ترافیکی روان، آرام و بدون انسداد در شهر همدان باشیم.
مدیریت شهری، پلیس راهور و دستگاههای متولی حملونقل باید با توسعه زیرساختهای هوشمند، تقویت ناوگان حملونقل عمومی ارزان و در دسترس و اتخاذ سیاستهای بازدارنده برای خودروهای تکسرنشین و فرهنگ سازی و آموزش شهروندی در رابطه با رانندگی فکری به حال تنفس این شهر تاریخی بکنند.
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