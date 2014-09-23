برلین میزبان کنفرانس بین المللی پناهندگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک - والتر اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان با اعلام این خبر افزود: با توجه به پذیرش تعداد زیادی از پناهجویان سوری از سوی دولت آلمان برآن شدیم تا کنفرانسی را با همین مضمون در سطح بین المللی برگزار کنیم.

سوزان جبلی معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان نیز در این باره خاطر نشان کرد. اشتاین مایر این کنفرانس را در تاریخ 28 اکتبر در برلین میزبانی خواهد کرد که در آن نمایندگان تعداد زیادی از کشورها به دعوت وزارت خارجه آلمان در آن حضور خواهند داشت.

از کشورهایی که تاکنون حضور آنها قطعی شده می توان به اردن، لبنان و ترکیه اشاره کرد.