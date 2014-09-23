  1. استانها
اختصاص بیش از 2300 سرویس مدرسه در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از اختصاص بیش از 2 هزار و 300 سرویس مدرسه در این شهر خبر داد.

مرتضی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در خصوص سرویس مدارس همچون سال‌های گذشته همکاری خوبی بین سازمان تاکسیرانی و اداره کل آموزش و پرورش انجام گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون 2 هزار و 236 سرویس مدرسه در نظر گرفته شده است که از این تعداد 2 هزار و 153 خودرو سواری، 57 دستگاه ون و 24 دستگاه مینی بوس است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم اضافه کرد: در نظر گرفتن سرویس‌ها توسط 9 شرکت حمل و نقل تحت پوشش سازمان تاکسیرانی انجام شده است.

وی بیان کرد: از آنجایی که سرویس دهی مدارس تا 15 مهرماه زمان می‌برد از رانندگان سواری‌های شخصی تقاضا داریم در صورت تمایل برای خدمت رسانی در امر سرویس مدارس در اسرع وقت به واحد نظارت بر امور مدارس سازمان تاکسیرانی مراجعه کرده یا با شماره 36664140 تماس بگیرند.

عزتی در خصوص نظارت بر فعالیت سرویس‌های مدارس افزود: نظارت بر فعالیت سرویس‌های مدارس توسط شرکت‌های حمل و نقل و کارگروه مدرسه مربوطه انجام می‌شود که سازمان تاکسیرانی نیز بر فعالیت شرکت‌های حمل و نقل نظارت می‌کند.

وی در خصوص نرخ سرویس‌های مدارس افزود: نرخ سرویس‌ها توسط کارگروه ماده 18 که متشکل از نماینده انجمن اولیا و مربیان، نماینده آموزش و پرورش و نماینده شهرداری است تعیین می‌شود از طریق آموزش و پرورش برای شورای شهر ارسال و پس از بررسی شورای شهر نرخ مصوب شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته نرخ سرویس مدارس افزایش 30 درصدی داشته است اما در خودروهایی که یک نفر از سرنشینان خودرو کم شده است نرخ کرایه تاکسی 60 درصد افزایش یافته است.
 

