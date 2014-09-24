لزوم تشدید کنترل مرزهای کشور برای جلوگیری از نقل و انتقال مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هادی نژاد ظهر چهارشنبه با اعلام این مطلب در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه پس از حضور سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو در کشور افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، سطح وسیعی از مزارع این کشور برای کشت و تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند که از ورود و خروج مواد مخدر جلوگیری کنند ولی به دلیل برخی مشکلات همچون عدم دسترسی به سگ های موادیاب در برخی مبادی، مقداری از مواد مخدر که وارد کشور شده است به دیگر کشورهای همسابه ترانزیت می شود.

معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه تصریح کرد: علی رغم هماهنگی با برخی مسئولان مربوطه کشور افغانستان مبنی بر جلوگیری از کاشت و تولید مواد مخدر در این کشور همسایه، متاسفانه اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته است.

وی در همین راستا اظهار داشت: طبق گفته یکی از مسئولان این کشور، بیش از سه میلیون نفر از مردم افغانستان از راه کشت و تولید مواد مخدر ارتزاق می کنند.

هادی نژاد در پایان ضمن انتقاد از عملکرد سازمان های مدافع حقوق بشر اظهار داشت: سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشری می توانند کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را محکوم و از آن ممانعت کنند ولی متاسفانه نه تنها این کار را انجام نمی دهند بلکه در بسیاری از موارد نیز جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنند.